Hosszú bejegyzést tett közzé a napokban egy Facebook-csoport értesülései alapján saját közösségi oldalán Mihálik Edvin. Szeged zöldtanácsnoka egyebek mellett az írta, hogy "elvárjuk, hogy a hatóságok a jövőben rendszeresen ellenőrizzék, hogy a Floratom valóban a törvényben leírt határértékeknek megfelelő minőségű, mindenfajta más szennyezéstől mentes vizet enged-e a Tiszába. Hogy elkerülhessük azt a katasztrófát, ami a Gyálai-Holt Tisza esetében már megtörtént".

Mihálik ezután még hosszasan értekezett a környezetvédelemről, de az illetékeseket úgy tudjuk, hogy zöldtanácsnokként, de máshogy sem kereste meg, pedig érdekes dolgokat tudhatott volna meg. Az, hogy a Floratom nem engedheti tovább a Holt-Tiszába a csurgalékvizet már régen lehet tudni, és azt is, hogy a víz majd a Tiszában köt ki. Ezzel kapcsolatban írt bejegyzést, egészen pontosan nyílt levelet a Klebelsberg-telepi Polgári Kör, amelyben azt közölték, megdöbbenve tapasztalták, hogy egy új, ipari termálvíz-vezetéket építenek, ezúttal az élő Tiszába. Hozzátették, nem elég, hogy új fejezet kezdődik a környezetszennyezésben, fákat is vágnak majd ki, és magántelkeken is átmegy majd a vezeték. A kör tagjai, illetve az érintett szentmihályiak érthetően nehezményezik, hogy senki sem mondta el nekik, hogy pontosan miről is van szó.

Hivatalosan egyelőre nem megerősített információink szerint a probléma úgy tűnik, megoldódik. Az egész beruházást úgy alakítják, hogy a Floratomon belül is lesz külön szennyvíztisztító és két vezetékhálózat, amelynek az egyik ágán valóban csak termálvíz érkezik, és az folyik majd a Tiszába, amellyel nem okoz károkat a folyó élővilágában.

Ráadásul az is most derült ki, hogy a munkát még el sem kezdték. A Szegedi Vízmű Zrt. vezérigazgatója azt mondta lapunknak, hogy alvállalkozóként dolgoznak majd a beruházáson, és a csővezeték lefektetésével bízták meg őket. Azt azonban még nem kezdték el, egyetlen kapavágás sem történt. Istókovics Zoltán hozzátette, hogy két magántelket valóban érint a vezeték nyomvonala, de azok tulajdonosaival megegyeztek. Elmondta azt is, hogy igyekeznek minél kevesebb fát kivágni, és azt is elárulta, hogy a vezetékükön valóban csak az úgynevezett lefűtött termálvíz folyik majd bele a Tiszába.

A teljes tisztánlátás érdekében kerestük a Floratomot is, de onnan csak későbbre ígértek nyilatkozatot.