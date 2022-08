Nagyjából 200-250 adag sárgabaracklekvárt osztott szét a rászoruló dorozsmaiak körében Ruzsa Roland önkormányzati képviselő, aki Méhkerékről hozta a gyümölcsöt a lekvárhoz, amelyet a Szélmalom Vendéglő dolgozói készítettek el Péter Sándorné szakács vezetésével. Nem ez volt az első eset, hogy adományt vitt a képviselő a helyieknek.

– Megválasztásom óta folytatom Kiskundorozsma korábbi képviselőjének, Mihálffy Bélának a Segítő kéz nevű kezdeményezését, amelynek részeként olyan személyeknek segítünk a bevásárlásban és a gyógyszerek beszerzésében, akik egyedül élnek, nincs ehhez segítségük. Azonban azt ta­pasztaltam, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy más dolgokkal is támogassam őket a mindennapokban. Éppen ezért a közelmúltban lecsócsomagokat vittem a nyugdíjasoknak, most pedig lekvárt adományoztam a családoknak

– számolt be lapunknak a képviselő.

Ruzsa Roland megjegyezte, a mostani lekvárkészítés a Dorozsmai lakosok nevű Facebook-csoport két alapítójának, Kernács Évának és Topor Ágnesnek volt az ötlete, ő pedig igyekezett ezt megvalósítani. Hozzátette, hálás a Szélmalom Vendéglőnek azért, hogy segít a jótékonyságban, így lesz ez augusztus 20-án is, amikor kedvezményes áron főznek sertéspörköltet, amelyet így csupán 500 forintért lehet majd kapni a Dianovszky téren.

Lapunknak Péter Sándorné Marika elmondta, körülbelül 10 órát vett igénybe a lekvár elkészítése, de ez nem okoz gondot számukra, hiszen kollégáival gyakran főznek ekkora mennyiségben, akár saját célra is. Úgy véli, a jó lekvár titka az, hogy szívvel-lélekkel készül, így csakis jól sikerülhet, de ez szerinte minden ételre igaz. Kiemelte, a jövőben is szeretnének részesei lenni a képviselő jótékonykodásának, hiszen a vendéglő csapata is jó lelkű, segítő szándékú emberekből áll.