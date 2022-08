A Veresács utcai ivóvízvezeték rekonstrukciós munkálatai miatt részelegesen le kell zárni a Kálvária téri körforgalmat – derült ki a városüzemeltetési bizottság csütörtöki ülésén. Az előterjesztés szerint augusztus 21-én, szeptember 6-án és szeptember 12-én lesz útzár, mely a 3-as és a 3F-es villamosok, valamint a 36-os és 76-os buszok közlekedését is érinti.

A 3-as az Anna-kút és a Vadaspark, míg a 3F-es az Anna-kút és a Fonógyári út között nem jár majd, helyettük pótlóbuszok lesznek. A változásokról indulás előtt érdemes lesz az SZKT oldalán tájékozódni, ahol az is látható lesz, hogy augusztus 21-től egészen szeptember 12-ig milyen módosított menetrenddel jár a 36-os és a 76-os busz.

Tárgyalta a bizottság azt is, hogy szeptember elsejétől egészen év végéig érvényesek lesznek a helyi járatokra szóló jegyek és bérletek a Mars tértől az Öreghegyi dűlő megállóhelyig. Erről az önkormányzat megállapodást köt a Technológiai és Ipari Minisztériummal.

Csütörtökön pótolták a pénzügyi bizottság múlt hét szerdán elmaradt ülését is. Így a képviselők most szavaztak arról, hogy 16 bérlakást értékesít, míg 30 bérlakást pályázati úton bérbe ad az önkormányzat. Utóbbi esetében figyelik például azt, hogy a pályázónak mekkora a keresete és van-e kisgyermeke. Arról is döntöttek, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft. hulladékgyűjtő járműveket vásárol, valamint megveszik az önkormányzattól a Fő fasori kamerarendszert és annak elemeit.

Szó volt még arról, hogy a Szegedi Közlekedési Társaság és a Szegedi Távfűtő Kft. ügyvezetője is prémium feladatot kap, amit ha teljesítenek, az éves bérük 30 százalékát megkapják bónuszként. Az előbbi társaság részére egyébként egy 250 millió forintos bérkompenzációs keretet is létrehoznak a kötelező munkabéremelések fedezésére, a bérfeszültségek enyhítésére.