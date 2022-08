Él, mint a hal a vízben – tartja a mondás, de az extrém időjárás már a halaknak is káros. A hőség miatt felgyorsult a párolgás, a vízszint csökkenésével az állatok élettere szűkül, a felmelegedett vízben az oldott oxigén mennyisége is kevesebb. Az oxigénhiány miatt szélsőséges esetben tömeges halpusztulás alakulhat ki. Ezt egyelőre sikerült megelőzni a megyében.

Se belvíz, se csapadék

– Vasárnap voltam az Atkai holtágnál, ahol 174 centit vízállást mutatott a mérce, durván egy olyan 70 centiméternyi víz hiányzik a megszokotthoz képest. A Maty-éri víztározóba a szegedi Olimpiai Központ már a harmadik vízpótlást tervezi

– nyilatkozta lapunknak Oláh Szabolcs, a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke. Szerinte azoknál a holtágaknál és halastavaknál alakultak ki kritikus helyzetek, amelyeknél megoldhatatlan szivattyúzással a vízpótlás. Ezek többnyire belvíztározók, de idén nem volt belvíz.

– Az Akolszögi és a Körtvélyesi holtágakban csak gravitációsan, a Tiszán levonuló árhullámmal tudunk vizet pótolni. A vízszint alacsony, de jelentős halpusztulást nem tapasztaltunk. A hivatásos halőrök folyamatosan követik a vizek állapotát. Ha szükséges, akkor levegőztető berendezésekkel tudjuk frissíteni a vizet, enyhíteni az oxigénhiányt

– tette hozzá.

Már tavaly is aszályos év volt, erre tett rá még egy lapáttal 2022. Nagyjából a szokásos csapadékmennyiség fele hiányzik az Alföldön. A folyók vízszintje évek óta nem volt ennyire alacsony. A Maroson a valaha mért legkisebb vízszint is megdőlt, vasárnap mínusz 116 centimétert mutatott a vízmérce, ami történelmi rekord, és a Hármas-Körösön is nagy a baj.

Tartani kell a vízszintet

A Szeged melletti Fehér-tói halgazdaságban is az aszállyal küszködnek. Ez egy mesterséges tórendszer, ahol töltések között tárolják a vizet. Összesen 141 kisebb-nagyobb tavon, 2082 hektárnyi területen gazdálkodnak.

– A tartósan magas, 24-25 fok köröli hőmérsékletnél már óriási a párolgás. Naponta körülbelül egy centiméterrel csökken a víz szintje, miközben lúgosodik, ezért feltétlenül pótolni kell

– közölte Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyvezetője.

15-20 milliós vízdíj

Egy átlagos évben 10-12 millió köbméternyi vízre van szüksége a halgazdaságnak, de ez nem egy átlagos év, így most 50 százalékkal többre, amit belvíz hiányában, a Tiszából kell – az Algyői főcsatornán keresztül – szivattyúzással pótolni. Ezért pedig vízdíjat fizetnek az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak. De gázból, áramból és üzemanyagból is sokat fogyasztanak. Az áramért tavaly 33 forint 26 fillért, idén már 63 forint 50 fillért fizetnek kilowattóránként.

– A tórendszerben évente 3100-3200 tonna takarmányt használunk fel. Ez döntően kukorica, búza és táp. Tavalyhoz képest ezek ára megháromszorozódott. Lassan az a kérdés, hogy a térségben egyáltalán lesz-e kukorica az állatoknak

– mondta Sztanó János. Az ügyvezető egyébként optimista, szerinte lesz elegendő ponty és harcsa a boltokban, csak jóval drágábban, mint ahogy megszoktuk.