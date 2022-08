Tavaly, az adventi időszakban kezdődött a Szent Antal utca felújítása, a beruházás több dolog miatt is elhíresült. A helyiek szerint nem szorult felújításra, mert jó állapotú volt. A polgármester feleségének a sógora álmodta meg az utca átalakítását, majd ugyancsak ő nyerte meg a tervpályázatot is. Sokaknál kiverte a biztosítékot az is, hogy a város a jó állapotú utcát 89,5 millió forint hitelből újítja meg.

Ütik egymást az árnyalatok

A Szent Antal utcát augusztus 16-án 4 óra körül adták át a forgalomnak, mi másnap jártunk ott. A járda piros, a kerékpárút másmilyen piros, a parkoló szürke, az úttest pedig sárga térkőből készült. A parkoló és a járda között növényszigetet alakítottak ki.

– Szeretem a szülővárosom, ezt az utcát különösen. Szép lett a térkövezés. Jó ötlet volt a virágosítás, de naponta kellene ápolni a növényeket. Jelentős részük sajnos már ki is száradt. A járdát sem takarítják

– mondta egy járókelő, Jovan Edit.

– Szerintem jobb volt úgy, ahogy volt. Most kevesebb a parkoló, a biciklisek összevissza közlekednek. Szomorú, hogy a növények egy része már kiszáradt. Az egész utcában csak 1 pakolóautomata van, a Deák utca felől, úgyhogy az autósok sétálhatnak a jegyért. Attól is tartok, hogy télen ez a burkolat csúszik majd

– ezt Mikáné Rácz Barbara mondta.

Fotó: Kovács Erika



Biciklis káosz

Az utcában nagy volt a káosz. A Mária Valéria utca felől érkező autósok közül többen rutinból az Andrássy felé fordultak, de az Andrássy felől érkező biciklisek is teljesen tanácstalanok voltak. Az utcában ugyanis csak a Deák utca felől érkezőknek van egy nagyon keskeny kerékpársávjuk, amelynek haladási irányít nyíl is jelzi.

Az Andrássy felől érkezőknek nincs kerékpársávjuk. A biciklisek egy része az egyirányú, szemből jövőknek készített kerékpársávon próbált lavírozni, mások az autósok sárga köves útján bicikliztek.

A sárga út is keskeny, csak úgy lehet a bicikliseket megelőzni, ha az autós ráhajt a kerékpársávra. A legtöbben a templom felőli széles járdán bicikliztek, ahol, többek szerint felfestéssel ki lehetett volna alakítani egy kerékpársávot. Most az egész járdát elfoglalják a kerékpárosok, minket is majdnem elütött az egyik.

Kipusztult növények

A városvezetés a zöldítéssel magyarázta a majdnem 100 milliós beruházást. Ültettek is növényeket, de egy részük már kiszáradt, a gaz viszont „virágzik”. Az elültetett fák egy része is szárad. Az utcát kedden délután vehették birtokba az autósok, de szerdán délelőtt a Mária Valéria utca és a Deák utca között már annyira szutykos volt a sárga térkő, hogy az eredeti színt alig lehetett látni.