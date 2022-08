Az a tapasztalatom, hogy érdemes használtcikk-boltban vásárolni, mert itt is lehet jó dolgokat találni, de sokkal olcsóbban, mint másutt – mondta kedden délután a makói adománybolt egyik vevője, Elekné Farkas Zsóka. Az üzlet hétfőn nyitott, és ő már az első napon is járt itt: iskolatáskát vett a lányának, aki szeptemberben iskolába megy, ezenkívül vásárolt ágyneműt, cipőt és pulóvert is.

Hétköznapi hősnők fogtak össze

Makón a hét elején nyílt meg a város első adományboltja Motyóbolt néven a Szent János téren, az egykori MTH-konyha három helyiségében. A meglehetősen lepusztult állapotú épületrészt sikerült szépen rendbe hozni, berendezni, végül egy hangulatos kis üzlet lett belőle. A helyiségeket a városi önkormányzat biztosítja jelképes összegért, a bérlő pedig a Hétköznapi Hősnők Alapítvány.

Régi álmom volt egy ilyen üzlet megnyitása – mondta az ötletgazda, Borbás Ágnes, aki azonban a szervezőmunka elején szembesült azzal a nehézséggel, hogy magánemberként ezt nem teheti meg. Ezt követően, egy Facebook-bejegyzésnek köszönhetően ismerkedett meg Kuklics-Kis Erzsébet pályázatíróval, így született meg az alapítvány és indulhatott el a bolt.

Pár száz forintért szinte minden

A kis üzletnek még a berendezése is nagyrészt adományokból van, amit kapni lehet, az pedig teljes egészében. Elektronikai termékeken kívül nagyjából minden megtalálható a polcokon, fogasokon: ruha, cipő, táska, kiegészítők, lakberendezési tárgyak, könyvek, ágynemű és még sok minden. Még lámpaburát és étkészletet is láttunk. Közös jellemzőjük, hogy csak kifogástalan állapotú adományokat fogadnak el a szervezők, amiket aztán pár száz forintért lehet elvinni. Sőt, vannak olyan ruhák, amiket ingyen is. A bevétel az alapítványhoz kerül, ami egy fejlesztő bölcsődét igyekszik majd belőle felszerelni.

Egymásnak adták a kilincset a vevők

Az első nap tapasztalatai alapján óriási az igény a boltra – mondta Borbás Ágnes. Az első nap szinte egymásnak adták a kilincset a vásárlók, de mi is ezt láttuk, amikor másnap ott jártunk. Persze a nyitást heteken át tartó, alaposan meghirdetett gyűjtés előzte meg. Az üzlet hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től délután 2-ig, kedden és csütörtökön pedig délután 2-től 5-ig van nyitva – adományokat ez utóbbi két napon lehet behozni.

Remélem, sokáig működik majd a bolt, és előbb-utóbb a helyiséget is kinövi – tette hozzá Borbás Ágnes.