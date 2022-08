A szegedi szervezőkből álló CityRocks idén egy különleges színpadi koncertet tartott, egy 540 négyzetméteres, három szintes színpadrendszeren helyeztek el 150 zenészt. A szervezők idén más koncepciót választottak: Dunaújvárosban egy 540 négyzetméteres, három szintes színpadrendszeren helyeztek el 150 zenészt, köztük taiko dobosokat, valamint a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola gyermekkórusát is.

A zenészek nagy része a mindennapokban hobbiból ragad hangszert, ezért számukra felejthetetlen élményt nyújtott, hogy igazi profi technikával, füsttel, robotlámpákkal, nagy hangrendszerrel felszerelt színpadon léphettek fel. Legtöbbjüknek még sosem volt része megtapasztalni mindezt.

Az ország minden tájáról érkeztek résztvevők a nagyzenekarba. A legfiatalabb fellépő 7, a legidősebb 73 éves volt, és ahogyan mindenki, úgy ők is remekül megtanulták az egyébként nehéz, összesen 20 számból álló kétórás műsort.

A koncertről több kisfilm is készült, de hamarosan a koncerten elhangzott összes dalról látható lesz videoklip.

A műsorban Billy Idol, a Nirvana, a Metallica, a Queen, Joan Jett, a Pink Floyd, a Black Sabbath, a Blink-182, a Green Day, a Depeche Mode, a The White Stripes slágerei mellett magyar zenekarok dalai is hallhatóak voltak: a Tankcsapda, a Bikini, a Republic, a Quimby és az Ocho Macho egy-egy ismert számát is eljátszotta a 150 zenész.

A koncerfilmeket itt lehet megnézni.