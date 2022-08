Már 3 évvel ezelőtt is szerettük volna, ha elindul a kivitelezés, ezért ki is ürítettük az épületet, a betegellátást az egyetem más intézményeibe helyeztük át, azonban akkor mégsem állt rendelkezésünkre a szükséges forrás. Majd 2020 elején a koronavírussal kapcsolatos ellátás egyik helyszínévé vált a több mint 40 éves épület, amelybe a járvány alatt ambulanciákat helyeztünk át, valamint rengeteg embernek tudtuk itt beadni a koronavírus elleni védőoltást. Idén tavasszal azonban megérkezett a szerződéses összeg, a vállalkozó is vállalta a munkát, így június 13-án átadtuk a munkaterületet a Dél-Konstrukt Zrt.-nek