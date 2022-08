Közös gondolkodásra invitálta szerdán a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és annak Enterprise Europe Network irodája azokat a vállalkozókat, akik szeretnének felkészülni az energiapiac változásaira és kíváncsiak a lehetséges megoldásokra.

Csapó Róbert, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. üzletfejlesztési vezetője arra emlékeztetett, hogy hétfőn a magyar villamosenergia tőzsdén a legalacsonyabb ár is 250 euró felett volt, ráadásul az előzetes felmérések szerint a jövő évi skála 420 euróról indul, az első negyedévben pedig eléri a 490-et is. Jó hír viszont az, hogy a harmadik negyedévre már csökkenés várható, de 400 euró alá akkor sem kúszik majd az ár. A szakember éppen ezért naperőmű telepítését javasolta a jelenlévő vállalkozóknak, hiszen azzal a villamosenergia-fogyasztásuk 15-25 százalékát stabilizálni tudják.

Beszélt arról is, hogy több összetevő is befolyásolja az energia árát, ilyen a fizetési határidő és a fogyasztási profil is. Hangsúlyozta, a mennyiségre is egyre nagyobb figyelmet kell fordítani, érdemes a kapacitással gazdálkodni, a hatékonyságot visszamérni, a veszteséget pedig kivenni a rendszerből.

Kaszás Anikó, a SolvElectric Technologies Kft. ügyvezetője szerint a rezsicsökkentés elkényelmesített mindenkit, nem törődtünk az energiatakarékosságra, ezért most rohamtempóban kell felzárkóznunk. Azt javasolta a vállalkozóknak, hogy végezzenek egy mérést és tekintsék át, hogy hol van felesleges fogyasztás a cégben, valamint az otthonokban is érdemes ugyanezt áttekinteni.

Szóba hozta a naperőmű által termelt energia kapcsán azt is, hogy hazánkban jelenleg kevés lehetőség van tárolórendszerek telepítésére. Úgy véli, ez még nagyobb gond lehet akkor, ha a lakossági pályázatok nyertesei is rácsatlakoznak majd az elektromos hálózatra, ezért szerinte érdemes lenne lítiumionos energiatárolásra alkalmas pontokat kialakítani, amelyek trafóházszerűen működnének.

A téma kapcsán Baranyi Ernő, az Ökohód Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy Szegednek vannak olyan részei, ahol egyre több ház épül napelemekkel ellátva, itt pedig folyamatos gond, hogy a hálózati feszültség nem megfelelő, olyan értékeket lép át, amik egyetlen háztartásnak sem kedvezők. Szerinte épp az ilyen esetek kivédésére alkalmasak a hibridrendszerek, amelyek táplálni és raktározni is tudnak, de jelenleg ezek csak igen kevés fogyasztó számára elérhetők.

A szerdai programon a kkv-k számára meghirdetett pályázatok is szóba kerültek. Mint kiderült, egyelőre nincs számukra energetikai fejlesztést célzó kiírás, de Sarok Krisztián, a Széchenyi Programiroda térségi vezető tanácsadója szerint már most érdemes felkészülni. Hangsúlyozta, a korábbiaktól eltérő módon zajlanak majd ezek, ugyanis a vállalkozásfejlesztési kategóriában lesznek szétdarabolva a pályázatok.

Kiemelte, mindegyik tartalmaz majd kötelező technológiai és infrastrukturális fejlesztést is, ezért már most érdemes elgondolkoznia a vállalkozónak azon, hogy a milyen energiahatékony technológiára tudná cserélni a mostanit, és milyen korszerűsítés lenne szükséges ahhoz, hogy az energiahatékonyságot fokozza.