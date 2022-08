– Életben vagyok. Igaz, súlyos balesetet szenvedtem, plasztikáztatnom kell majd a lábamat, a fejemet hátul és a hátamat is

– mondta el a Tényeknek az a férfi, akit július 30-án ütött el szándékosan egy ismerőse Bakson, az esetről lapunk is beszámolt többször. A 25 éves elütött férfinek több csigolyája és a lába is eltört, valamint a feje is megsérült. Hetekig kórházban volt, nemrég engedték haza. Sokan ráadásul azt hitték, hogy meghalt.

Vas László Raul a Tényeknek azt mondta, volt egy kis incidense a szomszédjával pénzbeli problémák miatt, nem akarták megadni neki a tartozást.

– Átmentem a tartozásomért, és ebből kifolyólag lett egy harag vagy düh. Nem tudom, hogy haragból vagy dühből csinálták ezt az egészet, én csak azt vettem már észre, hogy elütöttek

– számolt be a történtekről a fiatal, akin kétszer hajtott át a haragosa.

A Tényeknek azt mondta, hogy attól tart, a férfi és annak társa ismét megtalálja és újból bosszút áll rajta. Éppen ezért távoltartási végzést kér majd.