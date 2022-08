Továbbra is sok menekült érkezik Ukrajnából a háború miatt, és az egyik szervezet, amely próbál nekik segíteni a magyar államon kívül, a Vöröskereszt. A segélyszervezet jellemzően csomagokat oszt a rászorulóknak, amiknek a jelentős része tartós élelmiszer. A készletek azonban gyorsan fogynak, ezért kiírtak egy gyorsított közbeszerzési eljárást a raktár feltöltésére. Összesen 30 millió forintig lehet pályázni, és a szervezet azt is megmondta, hogy mik lehetnek a csomagokban, amikből többféle is létezik. Fontos, hogy csak olyan termékeket lehet szállítani, amelyek szavatossági lejárati ideje nem korábbi, mint a szállítást követő 1 hónap.

Az egységcsomagok összetételét pedig már mindenki ismerheti, aki látott híradót. Sok más mellett ételízesítőnek, kávénak, kakaónak, konzerveknek, száraztésztának, de még pászkának is kell benne lenne. Az élelmiszerekből egyébként a menekültek a szállásukon maguknak készítenek ételt, de természetesen a Vöröskereszt is gondoskodik meleg ennivalóról.

És a Vöröskereszt szerencsére nem csak az étkezésre gondolt. Tisztasági csomagokat is vennének, amikben egyebek mellett szappan, fogkefe, fogkrém, ragtapasz és még felmosószer is van. Ráadásul a kisgyerekesek sem maradnak ki, mert az egyik csomagban popsitörlő, pelenka és babafürdető is lesz majd.

A pályázóknak igyekezniük kell, mert a teljesítés ideje, vagyis amíg le kell szállítani a csomagokat, szeptember 1-én kezdődik és az év végéig tart.

Mivel emberek milliói kényszerültek lakóhelyüket elhagyni, a Vöröskereszt Mozgalom több mint százezer helyi önkéntesét és munkatársát gyorsan mozgósították Ukrajnában és a szomszédos országokban is. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei mostanáig 48 ezer 207 munkaórában teljesítettek szolgálatot, munkatársaik pedig 56 ezer 950 munkaórában segítették az érkezőket és az elszállásoltakat.