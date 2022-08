Az SZTE TTIK Informatikai Intézet nyári táborának célja, hogy a résztvevő középiskolás diákok és kísérő tanáraik kézzelfogható tudásra tegyenek szert, amely segít megérteni a mesterséges intelligencia (MI) mindenki által használt, de csak kevesek által értett területét.

– A mesterséges intelligencia nagyon felkapott terület lett. A tanszéken úgy gondoljuk, hogy a következő 20-30 évben kiemelten erős iparággá válik, ahová nagyon kellenek majd a felkészült szakemberek. Most a középiskolásoknak szeretnénk megmutatni ennek a területnek a szépségeit, illetve azt, hogy a Szegedi Tudományegyetem programozó képzésén belül van az ország legerősebb mesterséges intelligencia képzése – mondta el lapunknak Farkas Richárd, az Informatikai Intézet Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék docense.

Fotós: Karnok Csaba

A táborba 40 diák és tanár érkezett az ország minden részéről, Budapestről, Vácról, sőt határainkon túlról, Zentáról is. A három nap alatt érdekes előadásokon vehetnek részt, ahol az SZTE mesterséges intelligencia kutatói és a területen dolgozó szakemberek közérthetően magyarázzák el, mi is az az MI, hol és hogyan alkalmazzák, és merre is tart ez a tudomány. – Több alkalmazott területbe engedünk bepillantást a gépi tanulás alapkérdéseitől a képfeldolgozáson át a szövegelemzésig. Emellett a szponzorunk, a szegedi irodával is rendelkező Black Swan Data cég szakemberei is tartanak előadást az MI-ről – részletezte Farkas Richárd.

Az előadások mellett workshopokon kézzelfogható példákon keresztül ismerkednek meg az MI programozásának alapjaival a táborozók, valamint belekóstolhatnak az SZTE TTIK mesterséges intelligencia képzésébe is. Minden résztvevő saját gépet kap majd, amelyen a gyakorlatban is kipróbálhatják az MI programozás fortélyait. – Például megtaníthatják majd a gépnek, hogy felismerje azt, hogy bizonyos képek kutyát vagy éppen macskát ábrázolnak – mondta a docens.