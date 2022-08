Az elmúlt 10 évben folyamatosan növekszik a jelentkezett és felvett hallgatók száma a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán Hódmezővásárhelyen. Míg korábban nagyjából 150 hallgatóval indították a tanéveket, addig most 218 hallgató kezdheti meg tanulmányait alapképzésben és felsőoktatási szakképzésben nappali és levelező tagozaton. A jelentős létszámú magyar hallgatók mellett 32 külföldi hallgató is eredményesen felvételizett a kar angol nyelvű mezőgazdasági mérnöki alapképzésére. Számos országból, többek között Brazíliából, Ghánából, Indiából, Indonéziából, Jemenből, Jordániából, Kínából, Laoszból, Nigériából, Pakisztánból is érkeznek hallgatók továbbtanulni az alföldi városba.

A graduális képzések mellett posztgraduális képzések indításában is jeleskedik a kar: szeptembertől a precíziós agrárgazdálkodási szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés és a növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzés esetében zárult sikeresen a beiskolázás. Előbbi esetében 25, utóbbi szakon pedig 13 hallgató kezdheti meg tanulmányait. Összességében 256 új hallgatóval kezdődik a tanév a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán.

Bizakodásra ad okot évről-évre, mind a növekvő jelentkező és a felvett hallgatói létszám is. Korábbi években főleg a szakirányú középiskolákból érkeztek diákok, napjainkra azonban egyre több gimnáziumban érettségizett diákot köszönthetünk hallgatóként karunk valamely képzésén

– mondta lapunknak Komarek Levente oktatási dékánhelyettes.

Kifejtette, hogy míg néhány évvel ezelőtt az agrárpályát az agrárgyökerekkel rendelkező fiatalok választották, addig napjainkban egyre inkább a mezőgazdaságban rejlő kihívások és a dinamikusan fejlődő, innovatív megoldások iránt érdeklődők választják ezt a hivatást. A digitalizáció, a precíziós eszközök, a dróntechnológia vagy éppen a robotika, illetve az előbbiek mezőgazdasági felhasználása és alkalmazása egyre több fiatal érdeklődését felkelti.

Úgy vélem, hogy a kar folyamatosan bővülő oktatási portfóliója jelentős perspektívát kínál az agrárium iránt érdeklődő érettségizett fiatalok számára

– mondta lapunknak a dékánhelyettes.