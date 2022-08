Elkezdte a kivitelező a felújítást a Kálvária sugárút 47. szám alatti idősek otthona emelt szintű ellátást nyújtó panelépületében is – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján a szegedi gazdasági alpolgármester.

Nagy Sándor elmondta, hogy a szomszédos, hagyományos ellátást nyújtó intézményben már tavasz óta dolgoznak. A panelépületben most a zárószinten kezdték el a felújítást. A szobák erkélykorlátait már elbontották ezen a szinten, illetve a külső, elavult nyílászárók kiszerelését is megkezdték. Ezzel párhuzamosan zajlik az elektromos hálózat, a gépészeti vezetékek kibontása és a radiátorok leszerelése is. A következő lépés a tetőszigetelés elkészítése lesz. A szakemberek egyébként azért szintenként dolgoznak, hogy az ellátást közben ne zavarják túlságosan, vagyis az idősek maradhassanak az épületben.

A falakig lebontják az épületeket. Fotó: Karnok Csaba

Fotós: Karnok Csaba

Nagy Sándor azt is elmondta, hogy a korszerűsítés elsősorban az épületek energiafelhasználási hatékonyságának javítását szolgálja. A fejlesztéseknek köszönhetően a két épület energiaköltsége nagyjából a tizedére csökkenhet, egyebek mellett annak köszönhetően, hogy napelemeket is szerelnek a panelépület tetejére, de természetesen új nyílászárókat is beszerelnek majd.

A szomszédban, a másik hagyományos elhelyezést biztosító épületnél már előrébb járnak, ott rövidesen a harmadik szint felújítását is teljesen befejezik. Ott már elkészültek az elektromos és gépész bontásokkal, megtörtént az új gerincvezetékek kiépítése, és már a külső nyílászárókat is kibontották. A munkával a tervek szerint jövő nyárra végeznek. A beruházásra Szeged 1,3 milliárd forint európai uniós támogatást kapott, és 500 milliós önrésszel szállt be.