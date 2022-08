Az ország nagy része nagyobb mennyiségű esőt kapott a hétvégén, ami nagyon kellett már a kiszáradt földeknek. Szombaton Tiszakarádon például megdőlt a napi csapadékösszeg rekordja, csak azon a településen több mint 120 milliméternyi eső hullott. De több más területen is jelentős volt a regisztrált mennyiség: az ország nagy részén 10 milliméter felett volt. Volt, ahol vasárnap is esett, ugyanakkor akadtak olyan területek is, ahol a 48 órás csapadéktérkép is nulla millimétert mutat. Ez a terület pedig éppen a Duna-Tisza köze, így megyénk egy része is jelentősebb mennyiségű eső nélkül maradt.

Pedig a szárazság egyre komolyabb gondot okoz térségünkben, melyet azok is láthatnak, akik nem járnak mezőgazdasági területek közelében. Kiszáradt például a Nagyszéksós-tó Mórahalmon, egyre alacsonyabb a folyók vízszintje is, a városok növényzete pedig siralmas látványt nyújt. Szegedet járva az látszik, hogy a füves területek szinte kivétel nélkül kiégtek és a fák is sínylődnek.

A nyírfákat és a díszkörtéket viselte meg legjobban az aszály – mondta el lapunknak Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. – A Móravárosi körúton, Csongrádi sugárúton, Állomás utcában idősebb fák pusztultak ki, de a Zápor-tónál több nagy nyárfa is kiszáradt. Sok a száraz gyümölcsfa a kertvárosias városrészekben, ezek között a legtöbb meggy és diófa. Városszerte nagyon sok tuja és fenyő is kipusztult, a tartós aszály megviselte a városban kiültetett cserjéket is, a hársak lombozata pedig a hőség hatására szenvedett károsodást – sorolta.

"Elsivatagosodott" a Szent György tér. A kiégett fű elkeserítő képet mutat városszerte. Fotó: Karnok Csaba

Minden olyan zöldterületet, ami automata öntözőberendezéssel van ellátva, napi szinten locsolnak az éjszakai órákban. Ilyen található például a Széchenyi, Dugonics és Szent István tereken. – Ahol nincs automata öntöző berendezés, hetente több alkalommal is öntözzük kézi erővel slaggal és szórófejekkel a gyepfelületeket, cserjéket, évelőket. Automata öntöző berendezéseken keresztül naponta összesen körülbelül 100 köbméter vizet locsolunk ki, ezen kívül locsolóautókkal naponta 130 köbméter öntözővizet használunk fel a növények életben tartásához. A rendkívüli aszályos helyzetre tekintettel locsolóautóink nemcsak nappal üzemelnek, hanem éjszaka is öntözünk – mondta el Makrai László. Ez nagyjából 30 százalékkal jelent nagyobb vízfelhasználást, mint a korábbi nyarakon. Júniusban 8, júliusban már több mint 11 millió forintba került a társaság által kezelt közel 4 millió négyzetméternyi zöldfelület öntözése.

Óriási erőfeszítéssel igyekeznek tehát Szegeden fenntartani az aszály sújtotta zöldterületeket, ebbe pedig az időjárás az előrejelzések szerint ezen a héten sem fog besegíteni. Akit azonban elszomorít a kisárgult, megszáradt fű látványa, annak jó hír, hogy ha a gyepfelületnek csak a levele károsodik, hűvösebb csapadékos napok esetén 2-3 hét alatt újra ki tud zöldülni.