Augusztus 19–20-án jön a harmadik Strand Fesztivál: a kétnapos rendezvényen sportbemutatókkal, vízilabda-gálával, retró koncertekkel és dj-kkel várják a közönséget. A programokkal kapcsolatban Geönczeöl Anett, a Szentesi Strand és Üdülőközpont munkatársa kiemelte, igyekeztek színes kínálatot összeállítani. Napközben sportrendezvényekkel és bemutatókkal készülnek, így a strand látogatói a Dalma Dance táncsoport fellépése mellett láthatnak röplabda, nippon zengo, kötélugró, birkózó és karate bemutatót is.

Szintén a sport-vonalat erősíti a vízilabda egyesület is, közölte Kiss Balázs, a klub ügyvezetője. A pólósok rendezik a Szentes Kupát, a nemzetközi vízilabdatornán a helyi lányok mellett Szerbia, Németország, Franciaország csapatai, valamint az FTC és a BVSC hölgyei is medencébe szállnak.

A vízilabdázók egy szép jubileumot is megünnepelnek: ötven éve jutott fel a csapat az első osztályba, ebből az apropóból az egykori játékosokat köszöntik majd, valamint egy Szentes-Szeged gálameccset is rendeznek. Az összecsapás különlegessége az lesz, hogy az első két negyed után a harmadikban a gyerekek, a negyedik negyedben pedig a szurkolók is beszállhatnak majd játszani.

A nappali sportos programok után az este a bulizásé lesz, jelezték a szervezők. Pénteken a fiatalabb korosztályt célozták meg, szombaton pedig a retróé lesz a főszerep. A Strand Fesztivál első napján BSW után a Katapult DJ, Big Bill és Carl Cozmo játszik a fiataloknak, augusztus 20-án pedig a V-Tech és az UFO együttes fellépése után Big Bill és Gabriell B szórakoztatja a nagyérdeműt.