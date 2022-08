Ha belehúznak a Magyar Közút munkatársai, akkor még az idén befejezik Csongrád-Csanád megyében a Szegvárt, Derekegyházát és Nagymágocsot is érintő mellékút és kerékpárút felújítását. Ez a projekt több mint 16 kilométernyi szakasz megújítását tartalmazza. De dolgoznak még a megyében az Orosházát Szentessel összekötő út és kerékpárút felújításán több mint 13 kilométer hosszan. Ezt az útfenntartó cég közölte a napokban. Azt is megírták, hogy ebben az évben már befejezték a Soltvadkert–Szeged összekötő út 2,4 kilométeres szakaszának felújítását, amely Forráskutat és Zsombót is érinti, illetve a Rákos–Apátfalva összekötő út is megújult 2,8 kilométer szakaszon, ez utóbbi a királyhegyesiek közlekedését segíti.

Hozzátették, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a minden évben előre meghatározott üzemeltetési forrásain felül 2022-ben is számos, főleg mellékúton indíthatott el útfelújítási projekteket külső kivitelezők bevonásával. Idén már több mint 523 kilométernyi út felújításával végeztek a szakemberek, és további mintegy 490 kilométernyi úton jelenleg is dolgoznak.

Pénz pedig azért van ezekre, mert a Közút idén is költségvetési, hazai, illetve európai uniós forrásokat használhat erre a célra. Az útfelújításokban közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélik ki, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, azaz árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak. Vagyis a felújításokban érintett szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el a szakemberek. Ha minden menetrend szerint történik, akkor ebben az évben több mint ezer kilométernyi hosszabb-rövidebb útszakaszt tudnak majd rendbe tenni a szakemberek.

Ráadásul a már befejezett és még folyamatban lévő beruházásokon kívül a további, előkészítés alatt álló projektek megvalósításának menetrendjét is újraütemezik és felülvizsgálják. Az üzemanyagárak és a szintén meglehetősen drága, útépítéshez használt anyagok beszerzése sem egyszerű, de – ahogy írták – minden érintett és a közútkezelő is azon dolgozik, hogy a szükséges források rendelkezésre állása esetén újabb projektek indulhassanak el, hogy növelni tudják a felújított útszakaszok arányát az országos közúthálózaton.