A születésnapot kedden este a Népkerti Sörkertben ünnepelték koncerttel, kiállítással egybekötött jótékonysági rendezvénnyel és természetesen az elmaradhatatlan mindenmentes tortával.

– 2018-ban tizenkét lelkes civil úgy döntött, hogy a híres vásárhelyi életérzést megőrzi, ami a négy éve gyülekező sötét felhők között úgy tűnt, hogy elveszik, és Vásárhely kissé más irányt vesz

– mondta az ünnepségen lapunknak Walterné Böngyik Terézia, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület elnöke. Az elmúlt 4 évben csaknem félezer programot rendeztek.

Tavaly augusztustól mostanáig is mozgalmasan teltek az egyesület mindennapjai. Szerveztek szabadtéri családi mozizásokat, a Sun Cityben vizes programra várták a város lakosságát, a tanév első hetében a Tigrissel segítették át a gyerekeket a zebrán. Számos koncert, fotó- és rajzpályázat, kvízestek fémjelezték a tevékenységüket, asztali naptárt adtak ki jótékonysági céllal, elektronikai hulladékgyűjtést is szerveztek.

Fotó: Kovács Erika



– Örömmel látjuk, hogy civil szervezetek és a városvezetés is táplálkozik az ötleteinkből. Ez is jelzi, hogy olyan hagyományt indítottunk útjára, amely elősegíti az értékmegőrzést – említette meg az elnök.

A születésnapi rendezvény jótékony célt is szolgált, erről Rapcsák Katalin elnökségi tag beszélt lapunknak.

– Egyik barátunkat szeretnénk segíteni. Karsainé Zsókával a virtuális térben ismerkedtünk meg, mint a város érdekében elkötelezett vitapartnerek. Az éleslátása és a véleménye, ami mentes volt az általános gyűlölködéstől, az első pillanattól érdekelt. Barátokká váltunk, előkerült az egymást segítő emberi oldal. Zsóka Vásárhelyen nőtt fel, egy időre elkerült innen, majd visszatért a férjével és a két gyermekével. Már gyermekkorától érdekelte a fotózás. Mindig a pillanatok szépségét kereste, kezdetben emberi arcokat fotózott, majd Hódmezővásárhely legszebb momentumait kereste. Sajnos 2019-ben súlyos betegség támadta meg a szervezetét, kerekesszékbe kényszerült. Nehezen dolgozta fel a kialakult helyzetet. A családja és a barátai hatására azonban újra megtalálta azt a tevékenységet, amely örömet jelent számára. Ez pedig a fotózás. Most újabb problémával került szembe, a gerincét kellett megműteni, jelenleg is kórházban van. A születésnapi ünnepségen egy kis tárlatot készítettünk a fotóiból, hogy lelkileg és anyagilag is támogassuk. A képeket jelképes, 5000 forintos áron értékesítjük, amivel Zsóka felépüléséhez szeretnénk hozzájárulni

– mondta Rapcsák Katalin.

A Szeretem Vásárhelyt Egyesület születésnapi partiján fellépett a Brass On The Road, utána pedig az egyesület tagjai tortával kínálták a vendégeket.