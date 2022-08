Eddig háromszor sérült meg az idős és hallássérült Sebők Andrásné, és csupán ezért, mert a szegedi Zrínyi utca 10. szám alatt lakik. Az asszony, és a belvárosi, még a nagyárvíz előtt épült ház lakói azzal keresték meg lapunkat, hogy a házuk előtt, közvetlenül a bejáratnál már hónapok óta egy hatalmas lyuk tátong.

Elmondták – de látszik is –, hogy a szennyvízkivezető-csatorna omlott be, az okozta a bajt. Csakhogy akkoriban ezeket a csatornákat téglából építették, vagyis ha nem tartják karban rendesen, akkor könnyen előfordulhat hasonló eset. Ezzel a lakók is tisztában voltak, így írtak egy levelet a város ingatlankezelő cégének, az IKV-nek, hogy balesetveszélyes lett a bejárat, legyenek kedvesek, csináljanak valamit.

Elmondták, hogy az IKV-től ki is mentek, megnézték, hogy mi a baj, csóválták a fejüket és azt mondták, hogy túl drága lenne a javítás. Mondták ezt úgy, hogy a lakók rendesen fizetnek mindent a cég felé.

Ennek egyébként már legalább fél éve. Azóta Sebők Andrásné háromszor szenvedett balesetet a lyuk miatt. Koránál fogva bottal jár, és sajnos előfordul, hogy véletlenül éppen a lyukba talál a járást segítő bottal, ami azonnal fél métert süllyed, az asszony pedig elesik. Sajnos már olyan is előfordult, hogy nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülései lettek, de az IKV ennek ellenére sem tesz semmit a hiba kijavításáért. Ráadásul amikor ott voltunk a lakókból elkezdett ömleni a panasz. Elmondták, hogy a belváros kellős közepén álló épület kapuja rendszeresen rossz, emiatt már besurranásos lopás is történt. A vasból készült korlátok rohadnak, ami szintén balesetveszélyes.

Mindezekkel együtt van akinek háromszorosára emelte az IKV a közös költségét. Az egyik lakó azt mondta, hogy nem kérnek ők sokat a városi cégtől, csak hogy hárítsák el a balesetveszélyt, ami már hónapok óta fenyegeti őket. Az IKV-t mi is kerestük, de lapzártánkig lapunk megkeresésére sem válaszoltak.