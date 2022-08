A kollégiumba költözéskor sem indokolt „egészséges, közösségbe mehet”, vagy „fertőző betegségtől mentes” igazolás kérése. Részben azért, mert az orvosi vizsgálat időpontja és a kollégiumba történő megérkezés között eltelt időszakban bármiféle, akár új fertőzés tünetei jelentkezhetnek, amelyek észlelése és értékelése szülői kompetencia. A gyerek tünetmentesen is fertőzhet, így csak a tünetmentessége állapítható meg, amely szintén szülői felelősség. Ezt a tényt elfogadva törölték a táborozáshoz szükséges, egészségügyi állapotra vonatkozó orvosi igazolást és vezették be a szülői nyilatkozatot is