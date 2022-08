Azt, hogy a „rendes” cigaretta veszélyes, már régóta tudni, ráadásul ugyanez igaz az elektromos társaira is, ezek azonban legálisan is megvásárolhatók a dohányboltokban. Probléma persze ezekkel is akad bőven.

Egy olvasónk arról számolt be, hogy a normál cigarettáról próbált átszokni a szerinte egészségesebb elektromosra. Ennek azonban az lett a vége, hogy jóval többet füstölt el mint korábban, mert a villanyciginek valóban nincsenek olyan mellékhatásai mint például a reggeli köhögőrohamok.

Azonban ezek veszélyeivel mindenki tisztában van, nem úgy mint a dohánypiacot már hónapok óta letaroló Elf Baréval. Ráadásul a manórúdnak is hívott – elektromos cigarettához hasonlító – dohányterméket főleg a fiatalok szívják.

Egészen egyszerűen divat lett Elf barozni. Pedig tulajdonképpen még a kutatóknak sincs sok fogalmuk arról, hogy mit szív be a műanyag rúdból az ember. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy tiltják a terméket, vagyis már egyetlen darab birtoklása is illegális, mert nem lehet tudni, hogy mennyire veszélyes.

Ennek ellenére aki akarja, továbbra is könnyen megveheti akár utcai árusoktól, akár az interneten.

Fontos, hogy mielőtt egy dohányipari termék Magyarországon forgalomba kerülne, át kell esnie az országos gyógyszerészeti hatóság vizsgálatán. Az Elf Barral ez eddig nem történt meg. A fiatalok körében viszont már annyira népszerű a termék, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ hosszú ismertetőt adott ki arról, hogy miért vakrepülés használni a manórudat, azon túl, hogy tilos.

Azt írják, hogy az Elf Bar egy elektronikus cigaretta, illetve dohányzást imitáló elektronikus eszköz, ami nikotinos, illetve nikotinmentes formában is használható. És bármilyen furcsa, a legnagyobb hátránya, hogy nem büdös, mint a cigaretta, így azok is kedvet kapnak hozzá, akiket ez tartott vissza a dohányzástól. Pedig az ismeretlen anyagokon kívül tartalmazhat nikotint is, ami egyértelműen függőséget okoz.

Érzi a problémát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is, ahol már több akciót is indítottak kifejezetten az Elf bar árusok ellen, és már el is fogtak néhányat.

Az adóhatóság a múlt hónap közepéig 105 próbavásárlást tartott, és 20 millió forintot érő illegális eszközt foglaltak le. A lefoglalt csomagok nagy része Kínából feladva érkezett Magyarországra. Az is megdöbbentő, hogy a NAV szerint azok egy része, aki eddig cigarettát csempészett, át állt az Elf Barra. Ami nem véletlen, hiszen a Kínából pár száz forintért megrendelt rudakat több ezer, esetenként több mint tízezer forintért adják tovább. Akit viszont forgalmazáson kapnak, azt 5 millió forintól egészen 500 millió forintig is büntethetik.