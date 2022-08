Az elmúlt időszak gazdasági intézkedései mindenkit kellemetlenül érintettek, vannak azonban szervezetek, melyeket akár a működésképtelenség határára is sodorhatnak. Ilyenek például az állatvédők, melyek közül egyre többen tesznek közzé segítségkérő posztokat. Így tett a Tappancs Állatvédő Alapítvány is, melynél egyelőre elképzelni sem tudják, a jelenlegi körülmények között meddig tudnak még fennmaradni.

A vállalkozások megtehetik, hogy a költségnövekedést áthárítják vevőikre, nekünk azonban nincs termékünk, így minden kiadást nekünk kell kigazdálkodni. Minderre pedig csupán az adományok és az adó egy százalékos felajánlások állnak rendelkezésre forrásként. Azok az összegek, melyek elképzelhető, hogy még csökkennek is a következő időszakban – magyarázta a helyzet kilátástalanságát Farkas Gabriella kuratóriumi elnök.

Az egy százalékos felajánlások szeptember végén érkeznek meg az alapítványhoz, így egyelőre nem tudják, mekkora pénzzel kalkulálhatnak a következő egy évre. Tavaly ez 32 millió forint volt, melynek egyharmadát vissza is fizettük az államkasszába a dolgozóink bére utáni járulék formájában. A maradékból gazdálkodtuk ki a milliós állatorvosi számlákat, a benzinköltséget, mely főleg a kutyák és macskák kezelésekre, műtétekre utaztatása miatt keletkezik, illetve a rezsit. Ezek mindegyike azonban már most jelentősen többe kerül, mint az előző évben. És hogy meddig nőnek az árak, azt senki nem tudja – sorolta Farkas Gabriella.

Míg tehát fix éves bevételüket hamarosan megkapják, azt nem tudják, hogyan osszák be, hogy még a 12. hónapra is jusson majd belőle. Helyzetükön az adományok tudnának még segíteni, azok összege azonban egyre csökken, hiszen az emberek saját mindennapjaikban is érzik a költségek növekedését, így jótékonyságra is kevesebbet tudnak fordítani. Ha azonban a jelentősen megnövekedett kiadásokat nem lesz miből kifizetni, kérdésessé válik, hogyan tartható fenn tovább a 180 kutyát és 40 cicát ellátó alapítványi menhely, ahonnan egyébként évente 360 állat talál új gazdára.