Csendes, áztató esővel folytatódott Szegeden az ünnepi hétvége. Vasárnap délben, kora délután 21 Celsius-fok van a városban, olykor enyhe széllel. Az extrém aszály, a tartós csapadékhiány miatt, minden cseppnyi vízre szükség van most. A műjégpálya előtt a kiégett füvet megsárgult falevelek borítják, mintha már jócskán ősz lenne. A vasárnap legfontosabb kellékei az esernyő és a vízálló kabát, ezek hiányában alaposan elázik, aki útnak indul. Persze olyanok is szép számmal akadnak, akik esernyő helyett a négyütemű esőkabátot vették elő.

Fotó: Jeszenszky Zoltán



A közlekedés ütőerein, vagyis a körutakon, sugárutakon élénk a gépkocsiforgalom, viszont járókelőket alig lehet látni az utcákon. A trolikon és a villamosokon is kevés az utas. Még a belvárosban is csak azok korzóznak, akik a hidegfronttal érkező esőre alaposan felkészültek. Bár a Tisza Lajos körút egyik kávézója előtt napesernyők alá húzódott vendégek sziesztáznak, csepet sem zavartatva magukat az őszt idéző borongós időjárástól. És hogy hol van a többi ember? Valószínűleg a nyitva tartó élelmiszerboltokban, bevásárlóközpontokban. Az egyik Szabadkai úti hipermarketben akkora a forgalom, mintha még csak holnap kezdődne az ünnepi hétvége. A parkoló is dugig van személygépkocsikkal.