Mindannyian tudjuk, hogy a betegség teher, de a gyermek ajándék. Minden gyermek ajándék. Az alaptörvényünk kimondja, hogy az emberei életet a fogantatástól védelem illeti meg. Vegyük ezt komolyan! Védjük meg az emberi életet a fogantatás pillanatától, majd a megszületést követően is, legyünk ott mindig minden emberi élet mellett. Akkor is, ha kevésbé látható az, hogy nem vagyunk tökéletesek, és akkor is, ha ez valamelyest nyilvánvaló