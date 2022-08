Csanytelek legújabb díszpolgára évtizedek óta nem a településen él már. Borda János ennek ellenére ezer szállal kö­tődik a faluhoz, máig hazajár idős édesanyjához, emellett fá­­radhatatlanul kutatja Csany történelmét.

2008 óta publikál napilapok­ban, folyóiratokban, antológiákban, de az évek során több könyvet is kiadott: a történel­­mi elbeszéléseket tartalmazó Királyok menedéke és a Vadászoknak, horgászoknak és normális embereknek való történetek mellett megjelent Falunk helyneveiről – Csanytelek cí­­mű helytörténeti munkája is.

A Síróhögy számára a legszebb helynév

A helynevekkel foglalkozó kiadvány először a helyi lapban jelent meg sorozatként, a cikkeket síróhögyi Borda Jánosként jegyezte. Nem véletlenül, az író a falu azon részén látta meg a napvilágot.

A Síróhögy számomra az egyik legszebb helynév, bár a legenda szerint vagy egy tatár, vagy egy török kori mészárlásról kapta a nevét. Én ott születtem, ott éltem gyerekkoromban. Nagyon fiatalon, tizennégy éve­­sen elkerültem innen, de lelkileg ide kötődöm, lélekben csanyinak vallom magam

– árulta el az író.

Franciska néni és a helytörténet

Gyerekként apja sokat mesélt neki saját fiatalkoráról és a környék történetéről is. Kiskorában is ott motoszkált benne a vágy, hogy megismerje szűkebb szülőföldjét, unokatestvérével is régészeset játszott a határban.

Tizenegy éves lehettem, amikor Halász Jánosné Franciska néni a kezembe adott egy leírást a falu történetéről. Valahol ott kötődött belém, hogy de jó volna többet tudni erről

– mesélte Borda János.

Patakból sodró folyó vált idővel

A gyerekkori vágyból aztán valóság lett, a helytörténet ör­vényként szippantotta magába.

2016-ban, az első könyvem megjelenése után az akkori polgármester, Forgó Henrik biztatására kezdtem foglalkozni a helynevek felkutatásával. Olyan ez, mint amikor egy patakon lá­balva elindul az ember, és egy egyre nehezebben gázolható, erősen sodró folyóba kerül: nincs menekvés. Innentől kezdve benne vagyok, és na­gyon élvezem minden pillanatát

– fogalmazott mosolyogva a helytörténész.

Traktoron a csanyteleki határt járták be

A falu helyneveiről szóló könyv végül olyan jó fogadtatást kapott, hogy Bernát János, a helyi polgárőrök vezetőjének javaslatára egy helytörténe­­ti túra is kerekedett belőle: „traktorháton” járták be gyerekekkel a határt, felkeresve a könyvben említett településrészeket.

Borda János a mai napig nyomozza fáradhatatlanul Csanytelek történetét, amiből egyre újabb mozaikdarabokat sikerül feltárnia. Ilyen többek között az is, hogy egykor avar kori földvár is állhatott a falu területén. Ezért is tervezi a hely- történeti kiadvány kibővítését.

Nagy évforduló közeleg, már készül rá

A könyv bővítésén kívül van még egy nagy vágyam, ami Csanytelek 2025-ös évfordulójához kapcsolódik: akkor lesz 950 éve, hogy I. Géza név szerint említi a települést a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében. Erre készülve szeretném megrajzolni a környék Árpád-kori közigazgatási térképét

– számolt be Borda János. Hozzátette, azon is dolgozik, hogy Csanytelek értékeit napvilágra hozza, mert úgy látja, van mit megmutatnia a falunak.

– Az is kutatásra sarkall, hogy egyelőre kevés megmutatható dolog látszódik Csanyon. Erhard Gyula polgármesterrel azon dolgozunk, hogy készüljön egy helytörténeti múzeum, ahol egy helyi portát lehetne megnézni a jellemző tárgyakkal, de van egy elég jó állapotban lévő kovácsműhely is, amelyet szintén be lehetne mutatni, illetve ott vannak a külterületeken a szakrális emlékek is. Ezen felül tervezem összegyűjteni és megőrizni a hagyományos csanyi recepteket is, mint a cicvara, a gömölyés nudli vagy a vajaljás tészta

– számolt be Borda János.

A lélekben máig csanyi írót idén az a megtiszteltetés érte, hogy ő kapta a falu díszpolgári címét. Úgy érzi, helytörténészi munkája az, amellyel visszaadhat abból a sok jóból, amit gyerekekként a falutól kapott.

Úgy gondolom, azt a hozzáállást, szeretetet méltatták ezzel a címmel, amellyel a szülőfalum felé fordulok. Azért a sok élményért, megérintő gondolatért, amit én a falumtól az itt éltem alatt kaptam, most fizetem az adósságot. Én azért vagyok, hogy azokra a dolgokra felhívjam a figyelmet, amelyek egyébként veszendőbe mennének

– összegzett Borda János.