Két patkány igyekszik belemászni az utcai szemétgyűjtőbe a makói városközpontban, a Korona butiksoron – ez látszik azon a rövid kisfilmen, amelyet nemrégiben osztott meg valaki a Facebook Makón élek nevű csoportjában. Az illető a felvételhez azt írta, többször jelezték a városházán a problémát. A bejegyzéshez ugyan nem sokan szóltak hozzá, de voltak, akik megerősítették: ugyancsak láttak rágcsálókat a makói belvárosban.

Egy a Délmagyarország által megkérdezett szakember azt mondta, valószínűleg azért bukkantak most fel ezek az állatok jelentősebb számban az ember által lakott területeken, mert a pusztító aszály miatt ők sem találnak élelmet természetes élőhelyükön, a külterületi termőföldeken. Ráadásul – ezt mi is megfigyeltük az érintett környéken – állatbarátok rendszeresen helyeznek ki jó szándékkal, a kóbor macskáknak vizet és élelmet kis tálkákban. Ez azonban vonzza a rágcsálókat is, amelyek aztán a szemetesekben is kutatnak ételmaradék után.

A városházán lapunkkal azt közölték, hogy azzal ellentétben, ami a közösségi oldal bejegyzésében áll, senki nem tett bejelentést a belvárosban megjelent patkányokkal kapcsolatban. Pedig az önkormányzat ilyenkor a panaszosoknak tud adni rágcsálóirtót, illetve elrendeli az érintett területeken a soron kívüli irtást egy magáncég közreműködésével. Megkérdeztünk egy önkormányzati képviselőt is. Kovács Sándor, aki korábban a buszpályaudvar környékén látott patkánylyukakkal kapcsolatban nyilatkozott nekünk, most azt mondta, senki sem kereste ilyesmi miatt.

Az önkormányzat egyébként negyedévente végez rendszeresen patkánymentesítést az Alföldvíz szakembereivel és a Szolgáltató Zrt. csapatával együtt. Ez a város egész területére kiterjed. Zsámboki Zsolt, az Innovációs és Városfejlesztési Iroda műszaki csoportvezetője azt mondta, a közösségi oldalt látva szereztek tudomást mostani megjelenésükről. Éppen ezért a napokban rendkívüli rágcsálóirtást tartanak a belvárosban, ami érinteni fogja a zárt csapadékvíz- és a szennyvízelvezető hálózatot is.