Az augusztusi csillaghullás elnevezés csalóka, ugyanis korántsem csillagok potyognak az égből péntek és szombat este, amikor a Perseidák meteorraj eléri maximumát. Bolygónk a Naprendszernek azon a részén halad majd át, amelyet egy üstökös hátrahagyott törmeléke népesít be, azok megsemmisülését érzékeljük hullócsillagoknak.

– 1992-ben járt legutóbb a Föld közelében a Swift-Tuttle nevezetű üstökös, amely hátrahagyta a por- és jéganyagának egy jelentős részét. Ez szétterült a bolygóközi térben, és amikor a Föld évről évre beleütközik ebbe a porfelhőbe, ezek a por- és jégszemcsék elégnek a légkörben. Ezt látjuk mi hullócsillagoknak – magyarázta Barna Barnabás, a Szegedi Tudományegyetem kutatócsillagásza. A meteorraj a Perseidák, azaz a Perseus fiai nevet viseli, mert noha a meteorok az égbolt bármelyik részén felbukkanhatnak, mégis látszólag mind a Perseus csillagkép irányából érkezik.

– Nagyjából két tucat másik meteorrajt is érint a Föld pályája során, de a Perseidák a legnépszerűbb, hiszen kellemesebb augusztusban hullócsillagokat kémlelni, mint januárban. A Swift-Tuttle üstökös több mint százévente jár erre, ami azt jelenti, hogy még sokáig nem kap utánpótlást a Perseidák jég- és porszemcse felhője, tehát évről évre fogyatkozik és gyengül a meteorraj. Éppen ezért lehet, hogy 5-10 év múlva már nem lesz annyira látványos, mint idén – hangsúlyozta Barna Barnabás, aki kollégájával, Ordasi Andrással 2020-ban útjára indította az Egy hét a csillagok alatt elnevezésű programsorozatot. Idén a szegedi kezdeményezéshez csatlakozva már országszerte tíz nap alatt több mint nyolcvan helyszínen tartanak távcsöves bemutatókat.

Természetesen a Szegedi Csillagvizsgálóban is izgalmas programkínálattal várják a csillagos égbolt szerelmeseit pénteken este.

– Az előrejelzések egyre inkább borult időt jeleznek, így két forgatókönyvvel készültünk. Derült idő esetén a hullócsillagok, meteorrajok érdekességeit bemutató előadás után távcsövekkel kémlelhetik az égboltot, sőt a legnagyobb távcsövünkbe is belenézhetnek a jegyet váltott résztvevők, ami felejthetetlen élmény. Ha tiszta az ég, láthatják a Holdat, a Jupiter holdjait, a Szaturnusz gyűrűit, fényesebb galaxisokat, csillaghalmazokat, csillagködöket. A hullócsillagokat szabad szemmel érdemes szemlélni, éppen ezért ezt követően kisétálunk majd a közeli észlelőrétre, ahol kiheveredve közösen csodálhatjuk majd a Perseidákat. Kiviszünk 6-8 távcsövet is, és mindegyikkel más objektumot mutatunk, de lesz lézeres csillagképtúra és csillagászati kvízjáték is – részletezte a kutatócsillagász.

Borult idő esetén a távcsöves kémlelések némiképp ellehetetlenülnek, de a csillagászok így is várják a csillagvizsgálóhoz közeli észlelőrétre az érdeklődőket egy jó hangulatú, közösségi élményre meteorit-simogatóval, asztro-kvízzel, távcsőmustrával és jó hangulatú beszélgetésekkel.