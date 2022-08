Jóval kevesebben mentek el Mártélyon szavazni vasárnap délelőtt, mint szoktak. A településen azért kell időközi választást tartani, mert április 27-én a testület feloszlatta magát. Összesen 1040 lakos járulhat urnához, rajtuk múlik, hogy ki lesz a polgármester és kik lesznek a képviselő-testület tagjai. Két független polgármester-jelöltre, Ambrus Istvánra és Putz Anitára adhatják voksukat a mártélyiak, valamint 15 ugyancsak függetlenként induló képviselő-jelöltre.

Mártélyon vasárnap délelőtt kevesen voltak az utcán, a polgármesteri hivatallal átellenben azonban több kisebb-nagyobb csoportosulást is láttunk, hallottunk, akik az esélyeket latolgatták. Minden jelöltről elmondták a véleményüket, ami nem minden esetben volt pozitív. Értékelték a falu jelenlegi helyzetét is. Egy szavazásra érkező néni azt mondta egy társának, hogy itt az utcán most nagyobb a csoportosulás, mint az előző napi pesti tüntetésen.

Két szavazókörbe várják a mártélyiakat. A polgármesteri hivatalban fél 12 körül a folyosón álltak sorban a választópolgárok.

Az első szavazók már nyitás előtt, reggel háromnegyed 6-kor itt vártak. Most kicsit feltorlódott a sor, de csak 1-2 percet kell várni. Eddig összesen 200-an adták le a szavazatukat, ez jóval kevesebb, mint például a tavaszi országgyűlési választáson. Akkor ilyenkorra már legalább 300-an voltak – mondta Sipos Attila, az 1-es szavazókör elnöke.

A másik szavazókörben, a 2-esben, ami a volt iskola egyik tantermében található, ugyanez a tapasztalat. Zsadány Lászlónétól, a szavazókör vezetőjétől megtudtuk, délelőtt 11-ig 93-an szavaztak.

Reggel jóval kevesebben jöttek, mint szoktak, most, ebéd előtt egy kicsit javult a statisztikánk. A tapasztalataink szerint déltől nagyjából 3-ig alig lesznek szavazók, mindenki ebédel és egy kicsit pihen – mondta Zsadány Lászlóné. A szavazóköri elnökök szerint az alacsonyabb részvétel nem az érdektelenség jele. Nyár van, sokan vannak nyaralni, kirándulni. Valószínűleg a vásárhelyi önkormányzat által szervezett kavalkád is közrejátszhat a szavazók számának alakulásában. Vannak, akik sokáig voltak kint az esti programokon, és lehet, hogy tovább alszanak, utána pedig hozzáláttak a napi teendőkhöz és elképzelhető, hogy csak délután szavaznak.