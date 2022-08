Hétfőn már megkezdődött az élet az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskolában. Az oktató kollégák értekezleten vettek részt, a tanév előkészítésével kapcsolatos feladatokat osztottuk szét. A háttérben zajlanak azok a munkák, amelyek szükségesek a következő tanév sikeres indításához

– mondta Andrésiné Ambrus Ildikó, az iskola igazgatója.

A Bedőben kedden a Homokháti Vándortábor 51 diákját látták vendégül, szerdán nyugdíjascsoport látogatott el hozzájuk. Iskolai események is zajlanak: javítóvizsgákra kerül sor. Az igazgatónő hozzátette, szerencsére ebben az évben kevesebben buktak meg mint az elmúlt években, de azért négy bizottság van tantárgyak szerint csoportosítva. A pótbeíratkozások is most történnek. Vannak, akik nyáron jelentkeztek a pótfelvételi-eljárás során, másrészt akadnak olyanok, akik most vannak túl az általános iskolás javítóvizsgákon, ezért júniusban még nem tudtak beiratkozni.

Az igazgatói iroda titkárságán csütörtökön délelőtt egymásnak adták a kilincset a beiratkozó diákok és szüleik. A zentai Báló Krisztián azt mondta, már nyolcadikos korában az volt a terve, hogy ide jön tanulni, de aztán előbb Csókán a Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskolában hentes végzettséget szerzett. Most, hogy ez megvan, úgy döntött megvalósítja gyerekkori álmát.