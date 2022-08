Tavasszal kezdődött a Bakay-kút és a körülötte lévő tér felújítása. Akkor a Cseresnyés kollégium lakói közül többen bosszankodtak, hogy reggelente arra ébredtek, hogy a munkások egyike-másika a járólaphoz veri a lapátot, mutatva, hogy dolgozik, a munka azonban lassan haladt. A vásárhelyiek szerint kissé furcsa a piros térkő, ami körülveszi a kutat, de az még inkább, hogy ehhez fehér sétányok csatlakoznak, amik olyanok, mintha az alapozásnál megálltak volna és a fedőréteget elfelejtették volna ráhúzni. A tér felújítása úgy tűnik, elkészült, növényeket is telepítettek a parkba, padokat is kihelyeztek. Jó néhány óriás zsák szemét és anyagmaradék viszont még elszállításra vár.

A vörös térkő miatt többen szót emeltek, Rapcsák Katalin is. – Elfogadhatatlan a vörös térkő! Ez a kút impozáns éke a városnak, belvárosi fekvése miatt sokan láthatják. Védettsége miatt is megérdemelne nagyobb szakértelmet. …Értem a jó szándékot, de hiányolom az ízlést. Annyi híres vásárhelyi tégla és remek patinás térkő létezik, hogy lehet így agyoncsapni!? – írta a közösségi médiában. Erről júniusban a közgyűlésen is szó esett. A látványterveken egyébként nem vörös térkő szerepelt, hanem barnás árnyalatú, hozzá úgy láttuk, ugyancsak barnás kavicsos sétányok kapcsolódtak volna. Akkor Márki-Zay Péter azt mondta, „nem tudom, hogy ki és milyen okból döntött a klinkertégla alkalmazása mellett, de azt gondolom, hogy a város ezzel csak nyer.”

A teret már régen át kellett volna adni. Szabó János alpolgármester a hivatalos Facebook-oldalán március 28-án adta közzé, hogy aláírta a belváros átépítésének elindítását jelentő kivitelezői szerződést, ami az I. ütemről, a Bakay-kút környékének felújításáról szól. Ott azt is leírta, három hónap múlva már látjuk is az eredményt. Ennek lassan öt hónapja. A tér mostanra készült el, rákérdeztünk, egyelőre nincs meg a hivatalos átadás időpontja.