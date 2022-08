Bár a diákok még nem hajlandók erről tudomást venni, három hét múlva véget ér a vakáció, és vissza kell ülni az iskolapadba. Ez pedig azt jelenti, hogy szükség van új füzetekre, illetve minden másra, amit előző évben még nem kellett megvenni, vagy azóta cserére szorul. Jellemzően augusztus második hetében indul meg a roham a papírboltokban, így mi is ellátogattunk a Printkerbe, hogy megnézzük, mennyibe kerül most a tanévkezdés.

Nem érdemes spórolni a minőségen

A papír volt az első termékcsoport, amelynek idén drasztikusan megemelkedett az ára. Szeged legnagyobb írószeráruházában azonban azt mondják, nincs akkora drágulás, mint például az élelmiszerpiacon.

Igyekszünk alacsonyan tartani az árakat, illetve minden termékcsoportból elérhetővé tenni az olcsó fajtákat. A szülők többsége azonban már tisztában van vele, hogy sok esetben nem érdemes spórolni – beszélt tapasztalatairól Kovács Alexandra marketingmenedzser. Példaként említette az iskolatáskát, amelyből ma már fontos, hogy ergonómiai­lag megfelelő kialakítású, ugyanakkor könnyű legyen.

De idesorolhatjuk az olyan apróságokat is, mint a vízfesték. Egy élénkebb színű palettával sokkal szebb képeket tud készíteni a gyerek, amitől sikerélménye lesz. Egy kevésbé minőségi ceruza pedig sokkal hamarabb tönkremegy, így többször kell vásárolni, mint egy minőségi fajtából – tette hozzá.

Ötszörös árkülönbség is lehet a füzeteknél

Az áruházban úgy látják, ma már sok iskola eleve meghatározott márkát kér írószerekből, így ebben az esetben nincs választási lehetőség. Így is számtalan megoldás van azonban arra, hogy csökkentsék a szülők a költségeket. Füzetekből például már nagyon kevesen keresik a legolcsóbb fajtát, de színes borítósból is vannak kifejezetten kedvező árúak. A kis méretű füzetek ára 110 és 500 forint között mozog, egyáltalán nem mindegy tehát, hogy melyiket választják. A különböző mesehősös minták mindig sokkal többe kerülnek, mint a többi termék. S persze ott vannak a kiegészítők, szintén nem mellékes, ezekre mennyit költ az ember. Hogy csak egy példát említsek, a kulacsok ára között akár négyszeres is lehet a különbség – sorolta Kovács Alexandra.

Idén nincs kifejezett slágerdizájn a tanszerekben: a pasztellszínek még mindig menők, illetve a lovas, dínós és természeti minták. Lányos termékekből egyébként lényegesen több van, mint fiúsból – egyszerűen azért, mert a lányok sokkal fogékonyabbak arra, hogy külső alapján válasszanak. Jól bizonyította ezt az első osztályba készülő Hunor is, akit amikor megkérdeztünk, látott-e valami neki tetszőt, határozott nemmel válaszolt. Igaz, egyelőre csak az alaptermékeket igyekeztek beszerezni édesanyjával.

Most is az iskolatáska a legdrágább

Mire mindent megveszünk, táskástul, tornacuccostul, ünneplőruhástul, százezer forintot biztosan elköltünk – tippelte meg a tanévkezdés költségeit Soós Imola. Hasonlóan számoltak a Printkerben is: az átlagos kosárérték jelenleg 15–30 ezer forint között mozog, aki táskát is vesz, további 30-40 ezer forinttal kell számolnia idén.