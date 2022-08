– Most kezdem a tizedik évet, 2013. augusztus 5-én kerültem ide. 20 óra 2 perckor megérkeztem, bejöttem a plébániára, körbenéztem, felhívtam édesanyámat és azt mondtam, én hazaköltözök. Ez tényleg így volt – mondta a plébános, mert itt hangosan felnevettünk.

Nehéz kezdet

– Akkor anyu annyit mondott, hogy majd jönnek és segítenek. Nagyon gáz volt a helyzet. Egy lepukkant, siralmas anyagi helyzetben lévő – ez azóta sem változott – plébániába érkeztem, de azóta minden megújult. Mozgalmas kilenc év áll mögöttem. Kezdetben nem ismertem senkit, a tájamra se jöttek az első napokban. Gyakorlatilag itt töltöttem a napot és semmit sem csináltam, csak szörnyülködtem, hogy mi lesz most. Ki se mertem csomagolni – mesélt tovább az atya.

A harmadik napon látogatói érkeztek. Úgy mesélte, két hölgy jött, az egyik göndör hajú, a másik sima. A göndör hajú volt Sánta Gizella polgármester, a másik meg a világi elnök.

– Életemben nem voltam falun, városi gyerek vagyok, előtte is városban szolgáltam, Szentesen, Csongrádon és Gyulán voltam káplán. Jöttek anyuék, és három hétig dobáltuk ki a szemetet, meszeltünk, takarítottunk, mert pénze nem volt a plébániának, csak adóssága – mondta.

Jubilál a plébános. Negyela Zoltán tizedik évét kezdte meg augusztus elején mint Ruzsa, Öttömös és Pusztamérges plébánosa. Fotó: Török Jáno

Kialakult a kötődés

Az új plébános szép lassan megismerte a falut, és a lakóit. Kialakultak a kötődések az emberekkel, önkormányzatokkal. 2014 januárjában elkezdődött a házszentelés, ami a személyes kapcsolatépítés terén komoly segítséget jelentett az atyának, mert minden házba be kellett mennie. A térségben Domaszéken, Zákányszéken, Mórahalmon, Öttömösön és Ruzsán nagyon aktív a házszentelés. A tanyavilágban álló utolsó házba is be kell menni, hiányolják is, ha nem megy a pap.

Lendületet kapott a közösségi élet

– Egyszer csak lendületet kapott a közösségi élet, de nem tőlem, hanem így alakult – mondta. Negyela atya tanítani kezdett Öttömösön és Ruzsán. Katolikus bált szerveztek, kiülőt építettek a hívekkel, összejártak, kialakult egy baráti kör. Egyre népszerűbb a hittantábor is, ami nemrég ért véget.

Személyi változások egyházmegyénkben A Szeged-Csanádi Egyházmegyében Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök többek között az alábbi személyi változásokat rendelte el: Joó Balázs atya – saját kérésére – a továbbiakban a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében teljesít szolgálatot. Üllés, Páduai Szent Antal Plébániát, valamint oldallagosan a forráskúti Urunk Mennybemenetele Plébániát és a zsombói Kisboldogasszony Plébániát Olasz Attila atya vezeti. Kopasz István plébános augusztus 1-től Mórahalmon, a Szent István Király Plébánián szolgál. Negyela Zoltánt, Öttömös, Pusztamérges és Ruzsa plébánosát nem mozdította el a püspök.