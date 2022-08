Lassan újra emelkedik a fertőzöttek és a betegek száma, a szakemberek ezért újra kérik mindenkitől, de különösen a veszélyeztetettektől, hogy oltassák be magukat, akár a harmadik, akár a negyedik vakcinával. Egész Európában, Magyarországon is az omikron variáns terjed jelenleg is. Jellemzően a fertőzöttek csak enyhe, közepesen súlyos tünetekkel esnek át a fertőzésen, főként megfázásszerű tünetek alakulnak ki náluk. A láz, a légszomj, az ízérzékelés elvesztése és a szaglásvesztés most kevésbé gyakori panasz. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. A vakcina továbbra is kérhető a háziorvostól, a házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni. Ez Szegeden jelenleg a II-es kórházban van.

Arra pedig, hogy még mindig veszélyes a koronavírus, egyik olvasónk levele is utal. Azt írta, hogy a múlt héten kellett hozzá mentőt hívni, mert nagyon magas volt a vérnyomása, és nem akart lejjebb menni. Amikor felmerült, hogy beviszik az SBO-ra, azonnal koronavírustesztet csináltak neki, és azt is mondták, hogy ha nincs maszkja, majd adnak neki, mert az egészségügyi intézményekben továbbra is kötelező a használata.

Szlávik János infektológus az M1 Aktuális műsorában beszélt arról tegnap, hogy egyre több a fertőzött, de kórházba csak kevesen kerülnek koronavírus miatt. Elmondta: a múlt héten 14 ezer új fertőzöttet regisztráltak, de az oltások a legújabb koronavírus-variánsok esetében is segítenek a kórház elkerülésében. Hozzátette: aki náthás, mindenképpen gondoljon arra, hogy megfertőződött, és ha elmegy egy tesztre, illetve otthon marad hét napig, nemcsak saját magát, hanem másokat is megvédhet. Kitért arra is, hogy sok a gyerek a fertőzöttek között, és a gyerekeknél is nagyon hasonló tüneteket okoz az új alvariáns. Esetükben — ha ritkábban is — előfordulnak poszt-covid tünetek. Lehet ez tanulási nehézség, fáradtság, elhúzódó köhögés — magyarázta Szlávik János.