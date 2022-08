207,75 millió forint támogatást nyert a Széchenyi Terv Plusz pályázatán az idén 10 éves Solar Konstrukt Kft., amiből komplex technológiai fejlesztést valósít meg és új telephelyet alakít ki Szegeden, a Tűzoltó utcában.

Az építkezésen megtartott csütörtöki sajtótájékoztatón Csányi Gábor, a Solar Konstrukt Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy fontos mérföldkőhöz érkezett most a cégük, saját tulajdonú telephelyre költöznek, ahol minden igényt kielégítő, elegendő helyet biztosító iroda- és raktárépületet hoznak létre.

Az igazgató jelezte, napelemmel és hőszivattyúval látják el az épületeket, gondoskodnak az esővíz tározásáról, valamint a hulladékot is szelektíven gyűjtik majd az új telephelyen, ahol környezetbarát anyagokat használnak a beruházás során. A tervek szerint jövő év első felére készülnek el az építkezéssel, így a jövőben kényelmes, 21. századi munkakörülmények között tudnak majd dolgozni – tette hozzá Csányi Gábor.

Jelezte, a logisztikát is megkönnyítik majd, ennek érdekében elektromos targoncát vásárolnak hamarosan, valamint a projekt részeként informatikai fejlesztéseket végeznek, továbbá az informatikai eszköztárat is frissítik. Az ügyvezető elmondta, a webáruházukat is megújítják, valamint vásárolnak egy speciális napelemmosó-adaptert, ezáltal a szolgáltatási körüket is bővíteni tudják.