Két évvel ezelőtt naponta körülbelül 120-an akartak illegálisan átjönni a magyar határon, tavaly körülbelül 330-an, idén pedig 640-en. Ez mutatja, hogy egyre nagyobb feladat a határ védelme, ezért indult el a határvadászok kiképzése

– mondta el kedden Szegeden Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivővel a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumban zajló határvadász képzést tekintette meg, ami után sajtótájékoztatót tartottak.

Rétvári közölte, a képzésen résztvevők közül többen elmondták nekik, hogy azért jelentkeztek, mert szeretnék a családjukat és a hazájukat megvédeni, hiszen érzik ők is a nyomást.

Ugyanakkor sokak számára ez valóban egy kiszámítható életpálya, hiszen már a képzés alatt is egy 300 ezer forintos fizetésre számíthatnak, utána egy 400 ezer forint körüli bérre, akik pedig felderítők lesznek, tehát még komolyabb feladatokat végeznek, azok még ennél is magasabb fizetésre számíthatnak. A határvadászok szeptembertől fokozatosan veszik át a jelenleg határon szolgáló rendőrök és katonák szerepét, de kezdetben még együtt járőröznek majd azért, hogy megfelelő terepismerettel rendelkezzenek

– osztotta meg.

Fotós: Gémes Sándor

Az államtitkár hozzátette, hétről hétre indulnak képzések hazánkban 100-200 fő részvételével, így abban bíznak, hogy szeptemberben több századdal elkezdődhet a határvadászok tevékenysége a határon. Rétvári leszögezte, Magyarország folyamatosan eljárások alatt van azért, mert megvédi a déli határát, de ebben a kérdésben nem enged a kormány. A nemzeti konzultációk, a népszavazások és a választás eredménye is azt támasztja alá – fogalmazott az államtitkár –, hogy a magyar emberek elsöprő többsége azt várja el a kormánytól, hogy megvédje az ország határait, és ne alakítsa át hazánkat egy kevert népességű országgá.

Az elmúlt időszakban fokozódott a nyomás a határon, 2022-ben több mint 156 ezer illegális határátlépést kellett ez idáig megakadályozni. Ráadásul a háború és az elhibázott szankcióknak köszönhetően egy gazdasági válság gyűrűzik be egyébként a világon több helyen, ami miatt a migráció problémája is felerősödik

– erről már Szentkirályi Alexandra beszélt a sajtóeseményen.

Megjegyezte, ahogy a gazdasági nehézségek közelednek az emberekhez, úgy próbálnak kiutat találni ebből, és nagyon sokan abban látják a megoldást, hogy elindulnak Nyugat-Európa felé Magyarországon keresztül, de illegális módon.

Tehát arra kell készüljünk, hogy a következő években ez a probléma nemcsak velünk fog élni, hanem minden eddigieknél markánsabban lesz az életünk része. Ezért van szükség arra, hogy egy újabb védvonallal erősítsük meg a magyar határt. A határvadászok által a korábbiaknál is sokkal erősebb védelmet tudunk biztosítani minden magyar állampolgár számára

– hangsúlyozta a kormányszóvivő.

A keddi látogatáson jelen volt Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője is, aki lapunknak arról beszélt, hogy hálás a kormánynak azért, hogy hamarosan az országhatárok védelme érdekében határvadász századok állnak szolgálatba, annál is inkább, mert a körzetét súlyosan érinti az illegális bevándorlás. Hozzátette, bízik abban, hogy a határvadászok munkája és a kerítés magasítása megszünteti azokat a károkat, amelyeket a migránsok okoznak a határ mentén élő gazdáknak, valamint a határ mellett élő családok biztonságérzetét is jelentősen javítja majd.