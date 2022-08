Hiába kérték az egészségügyi dolgozók, hogy az önkormányzati tulajdonú IKV Zrt. hosszabbítsa meg velük a kedvezményes árú, szociális bérlakások bérleti szerződését, elutasították az igényüket, de nem ám azonnal. A május 24-i levelükre csak hónapok elteltével, augusztus 1-jén érkezett válasz. A cég arról tájékoztatta az egészségügyi szakembereket, hogy mivel nem költöztek ki június 2-ig, a bérleti jogviszony megszűnéséig a lakásból, ezért ők június 3-tól jogcím nélküli lakáshasználónak minősülnek és lakáshasználati díjat kötelesek fizetni.

Lapunknak az egyik érintett elmondta, ő is és a párja is hosszú évek óta dolgoznak Szegeden az egészségügyben, és nem is szeretnének innen elköltözni, mert szeretik a várost és a munkahelyüket. Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartják, hogy ezt teszi velük az önkormányzat. Hangsúlyozta, hónapok óta nem kaptak választ, nem tudták mitévők legyenek, kell-e költözniük vagy sem. Hozzátette, piaci áron szeretnék bérelni a lakást a jövőben, ebben ügyvéd segítségét is kérik, hogy olyan szerződés születhessen, ami alapján nem lehet kilakoltatni őket az egyik napról a másikra.

Velük ellentétben több dolgozó is úgy döntött, hogy elhagyja a Szegedet és más település egészségügyi intézményében vállal munkát. Abba a városba megy, ahol szívesebben látják.

Mihálffy Béla, a megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője elfogadhatatlannak tartja azt, hogy ha bárki bead egy kérelmet, arra csak hónapokkal később reagál az IKV. Szerinte az is elfogadhatatlan, hogy Szeged így bánik az egészségügyi dolgozókkal, ahelyett hogy megbecsülné őket. A képviselő hozzátette, a lakásrendeletet kellene módosítania az önkormányzatnak, hogy a nem állami fenntartású egyetem dolgozóinak is biztosíthasson a város szolgálati lakást.

A képviselő szerint többek közt ez a bánásmód eredményezi azt, hogy a szegedi klinikákon ellátásokat kell, kellett leállítani a szakemberhiány miatt. A dolgozók sorra költöznek el olyan városokba, ahol támogatják őket, hiszen ott is ugyanúgy megkapják a kormány által többszörösére emelt bérüket. Mihálffy politikai okokat sejt a döntés mögött, ugyanis a város a modellváltás ellen volt, ezért szerinte nem akarja a modellváltáson átesett egyetemi egészségügyi dolgozókat támogatni.

Mihálffy megjegyezte, szomorú, hogy korábban hiába kérte Botka László polgármestert, hogy a soron következő közgyűlésen nyújtsa be a lakásrendelet módosítását, ez nem történt meg. Az önkormányzat lakájmédiája tarhálásnak minősítette a képviselő és a frakciók indítványát — fogalmazott a képviselő. Ennek ellenére a Szegeden élő egészségügyi dolgozók érdekében a Fidesz és a KDNP-frakció ősszel újra indítványozza a módosítást. A frakcióvezetők már egyeztettek az országgyűlési képviselővel, hiszen ez minden szegedi érdeke.