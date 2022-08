Balesettel indul a reggel az Árvízi emlékműnél történt, most folyik a helyszínelés, rendőr irányítja a forgalmat, a rakparton emiatt torlódás van. A körutakon, sugárutakon egyre több a jármű. A Bertalan hídon a diletáció miatt egy sáv le van zárva Újszeged felé, de Szeged irányában zavartalan a közlekedés. A Belvárosi híd tele van, az Újszegedi részen kisebb sorok vannak. A bevezető fő útjainkon befelé erősebb a forgalom, kivéve a Budapesti utat ott kifelé is sok a jármű. A Csillag térnél is minden irányból sok a jármű, de jól lehet haladni, csak úgy mint a Felső Tisza parton.