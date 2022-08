8:38: A Tisza Lajos körút és a Dózsa utca sarkán koccanás történt. Ennek következményeképp nem lehet a Tisza Lajos körútról a Dózsa utcába kanyarodni .

Jól lehet közlekedni a körutakon, a sugárutakon és a hidakon. A bevezető fő útjainkon is folyamatos a kifelé-befelé forgalom, nincs torlódás egyelőre sehol. A Mars térnél kicsit sűrűbb a forgalom, munkálatok miatt csak a tömegközlekedő járművek hajthatnak be. A József Attilán a kerékpárút fel van marva a Szent Miklós és a Római körút között ezért a biciklisek az autók között kell, hogy közlekedjenek. Folynak a munkálatok a Mérey utcában, a Kiss Ernő utcában, a Petőfi Sándor sugárút és a Szivárvány utca sarkon is , valamint hétfőn a Bertalan hídon is elkezdődik a diletáció karbantartása ez sáv lezárással fog együtt járni. A Csillag térnél, és az Aradi Vértanúk terénél jól lehet közlekedni, nincs torlódás. A Kossuth Lajos sugárúton a körforgalomnál erősebb kicsit a forgalom. A hidakon is jól lehet közlekedni mind a két irányban.