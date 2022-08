– Együtt kell gondolkodnunk az egész terület felújításában. A Rákóczi utca – Petőfi Sándor sugárút – Vám tér közlekedési rendjét is szeretnénk átalakítani. A lámpás megoldás 28 millió forintba kerülne, de mivel készül a 4-es villamosvonal fejlesztése, elképzelhető, hogy mégis építhetünk ott egy körforgalmat

– ezt még 2015-ben mondta a Délmagyarországnak Kardos Irén, akkori önkormányzati képviselő. A Vám téren és a környékén a helyzet azóta is több szempontból katasztrofális, de most talán változhat valami. A szegedi önkormányzat ugyanis kiírt ez közbeszerzési eljárást a Vám téri csomópont tervezésére. Vagyis a megoldás még messze van, de a tervek hamarosan elkészülhetnek.

A tervnek tartalmaznia kell a Petőfi Sándor sugárút, a Rákóczi utca csomópont és a Cserepes sor csomópont átalakítását. A nyertes feladata a kiviteli és az engedélyes terv elkészítése lesz. A tervezett létesítmények vízelvezetését biztosítani kell, a meglévő vízelvezetéssel összhangban. Ezen kívül meg kell vizsgálni a meglévő burkolatokat, burkolati jeleket és szegélyeket is. Ha pedig ezek rossz állapotban vannak, ki kell cserélni azokat.

A beavatkozási területhez közvetlenül csatlakozó helyeken vizsgálni kell a csatlakozó felületek állapotát és a szükséges kopóréteg javításokat, lokális rétegrendi javításokat, valamint a repedések javításait is bele kell foglalni a tervbe.

Azt is kikötötték, hogy a megállóhelyek tervezésére is különös figyelemmel kell lenni. Be kell tervezni természetesen kerékpártárolókat is, vizsgálni kell a közműveket és egy kertészeti tervet is kell készíteni, a zöldfelületek megőrzése miatt.

A tervezési feladat része a villamospálya és az esetleges új kereszteződések megtervezése. A nyertes ajánlattevőnek feladata az E-közmű és egyéb, érvényességi idővel rendelkező szolgáltatói, üzemeltetői és kezelői nyilatkozatok megújítása. A munkaterület átadás-átvétel időpontjában, illetve az útépítési engedély érvényességi ideje alatt minden nyilatkozatnak érvényesnek kell lennie, és a rendelkezésre álló terveknek és dokumentumoknak beszerzésre, és kivitelezésre alkalmas állapotban kell lennie.