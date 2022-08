A nagy hőségben a legideálisabb napszakok az öntözésre a kora reggeli és a késő esti, éjszakai órák.

Ezekben az órákban kisebb a párolgási veszteség. Ha már kórtani problémákat észlelt egy növényen a gazda, akkor pedig kizárólag a kora reggeli órákban végezze az öntözést. Ez fokozottan ajánlott minden betegségekre érzékeny növény esetében, mert a késő esti, éjszakai öntözést követően a leveleken órákon át megtapadó vízcseppek bizonyos gombák elszaporodását fokozzák. A kora reggeli öntözés után azonban a nap gyorsan megszárítja a vizes felületeket – hangsúlyozta Sipos József, vásárhelyi növényorvos.

A kánikulában a napközbeni öntözés során a növényen megtapadó vízcseppek prizmaként erősítik fel a napsugarakat, könnyen megéghetnek a zöld felületek. Ráadásul az erős párolgás miatt rengeteg vizet is pazarlunk, aminek a jelenlegi, aszályos időszakban minden cseppje aranyat ér.

A növények vízigénye fajonként, fajtánként igen eltérő lehet, erről is érdemes tájékozódni.

Fontos, hogy a terméskötődés, -érlelés időszakában minden növény jobban igényli a vizet. Most érik sok helyen az alma, ezeket a fákat érdemes hosszabban, nagyobb vízmennyiséggel öntözni. De igaz ez a veteményesben a paradicsomra, a paprikára, továbbá kiemelten a dinnyére, tökfélékre, uborkára, cukkinire. A gyökérzöldségek közepes vízigényűek. Kiemelten fontos a rendszeresség, ha elutazunk nyaralni, akkor is gondoskodnunk kell növényeink vízellátásáról, nem szabad egy hétre sem magukra hagyni őket. Mindig ellenőrizzük a talaj nedvességtartalmát, és akkor öntözzünk, ha a felső réteg két centiméteren száraz – ajánlotta a növényorvos, aki azzal folytatta, hogy a fajták eltérő vízigénye mellett fontos szempont az is, hogy a gondos gazda tisztában legyen kertje talajtípusával.

A talajunk a vízbank. Egy jó talaj humuszban és szerves anyagban gazdag, levegős és jó vízellátású. A megyében sok a homoktalaj, amelyek esetében nem elég naponta egyszer öntözni, mert nagyon gyorsan elvezeti a vizet – emelte ki Sipos Gazda.

Lehetőleg mindig a levelek alá öntözzünk, ennek legjobb módja a csepegtető öntözőrendszer kialakítása, amely takarékosan, közvetlenül a gyökerekhez juttatja a vizet.

Növényeink számára a legideálisabb az esővíz az öntözésre. Fotó: Sipos József

Az öntözés során sok tápanyag mosódhat ki a talajból, így figyelmet kell fordítanunk az okszerű tápanyag-utánpótlásra is. Leggyorsabban a nitrogén mosódik ki, majd a foszfor és a kálium – mondta a növényorvos.

Bár csapadék tekintetében eddig igencsak szűkmarkúnak bizonyult az idei nyár, mégis a hordókban, dézsákban összegyűjtött, lágy esővíz a legideálisabb növényeink öntözésére. A hideg kútvízzel semmiképp se locsoljunk kánikulában napközben, mert könnyen megfázhat a gyökérzet.

A fúrt kutak vize ráadásul nagyon sok káros sót is tartalmazhat, így amikor csak lehetőségünk akad, gyűjtsük serényen az esővizet – hangsúlyozta, majd praktikákat is megosztott lapunkkal, amelyek révén hosszabban megőrizhetjük a talajban a vizet.

Fontos a rendszeres talajlazítás, mert az öntözés során beülepedhet a talajunk. A vízbefogadó képességet komposztanyagok kijuttatásával is segíthetjük, amelyek szivacsként raktározzák el az öntözővizet. Végül pedig takarjuk mulccsal – szénával, szalmával, fűvel, fenyőkéreggel – a talajt, amely csökkenti a víz párolgását – emelte ki Sipos József, majd a gyep kapcsán fontos jó tanáccsal zárta a beszélgetést.

Ne vágjuk a kánikulában nagyon tarra a gyepeket, mert a rövidre vágott fű majdnem hússzor kevesebb vizet képes tárolni, mint a hosszabb fűszálak– közölte.