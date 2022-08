Háztartási hulladék, kartondobozhegyek, ruhaszárító, de kidobott vécécsésze is „színesítette” a Bökény látképét a helyi élelmiszerbolt melletti szelektív hulladékgyűjtő szigetnél.

Amellett, hogy nem szép látvány és a Körös-torok felé tartó turisták sem biztos, hogy pont erre a „kompozícióra” lettek volna kíváncsiak, egészségügyi okból is aggályos volt az állandóan újratermelődő szemétkupac.

Az egyik röhög, a másik szid

A Bökényben jó ideje gondot okoz, hogy az ott élők egy része nem megfelelően használja az ABC melletti szelektív hulladékgyűjtőket.

A körzet képviselője, Kádár László többször interpellált már az ügyben, a júniusi testületi ülésen pedig a hulladékgyűjtő sziget felszámolását javasolta.

Szemmel láthatóan képtelenek vagyunk arra, hogy betartassuk azokat a szabályokat, amik a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkoznak: a város egyik legforgalmasabb útkereszteződésében szeméttelepet üzemeltetünk. Nincs következménye az illegális hulladéklerakásnak. Aki kirakja, az röhög rajtunk, hogy bármit megtehet, aki pedig tisztességesen használná, az meg szid minket. Ebben a formában semmi értelme ennek a hulladékgyűjtőnek

– fogalmazott a képviselő.

Muszáj volt lépni

A szolgáltató a kérést meghallgatva meg is szüntette a szelektív hulladékgyűjtő szigetet. Az ABC melletti terület azóta rendezett, a kék-sárga-zöld konténerek eltűnésével úgy tűnik, az illegális szemetelők is elmaradoztak.

Amellett, hogy ez esztétikailag is rendkívül csúnya volt, komoly egészségügyi kockázatokat is magában rejtett: rengeteg ételmaradék, zöldhulladék is került ki. A bomló maradékok, különösen ilyenkor, amikor közel negyven fokok vannak, nagyon gyorsan idevonzzák a rágcsálókat. Tűrhetetlen állapotok voltak itt, muszáj volt valamit lépni az ügyben

– tette hozzá a képviselő.

Maradt még gyűjtősziget

Kádár László azt is szorgalmazza, hogy vonják felelősségre az illegális szemetelőket. Mint a képviselő elmondta, előremutató lenne, ha a városban is a külterületeken bevált módszert alkalmaznák: vadkamerákat kellene kihelyezni, a felvételeket pedig – a vonatkozó jogszabályok betartása mellett – nyilvánosságra hozni.

Aki viszont tisztességesen szeretne megszabadulni a papír- vagy műanyaghulladékától, annak erre továbbra is van lehetősége: azzal, hogy felszámolták a bökényi ABC melletti gyűjtőszigetet, még nem szűnt meg a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége a környéken.