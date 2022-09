Kívül-belül megújult a Tarjáni óvoda, zömmel európai uniós forrásból. Amellett, hogy megszépült, a korszerűsítésnek köszönhetően az épület energiafelhasználása 60 százalékkal csökkent.

A gyerekek vágták át a szalagot tegnap a Tarjáni óvoda ünnepélyes átadásán. Az intézmény – amelyben 3 csoport működik összesen 74 kisgyermekkel – 390 millió forintból újult meg kívül-belül. Az épületben a kellemes pasztellsárga és zöld színek dominálnak, ilyenre festették ki az összes csoportszobát, a fejlesztő szobát és a sószobát is. A felújításhoz még a dolgozók is hozzájárultak kezük munkájával: a dajkák újítottak fel például egy több mint 40 éves ülőbútort, amelyet szintén ezekkel a színekkel keltettek új életre, hogy ezentúl az előtérben várakozó szülők kényelmét szolgálja. Természetesen azonban nem csak látványra lett szebb az 1977-ben épült panel. Az energetikai korszerűsítés jegyében például kicserélték a nyílászárókat, napelemet telepítettek és a teljes hőszigetelést is megvalósították, mindennek köszönhetően így 60 százalékkal csökkent az intézmény energiafelhasználása.

Botka László polgármester elmondta, négy év alatt ez a 11-ik megújult óvoda a városban, néhány héten belül pedig átadják a Gedói óvodát is ebben a programban, amely keretében összesen 3,8 milliárd forint EU-s pénzt és persze több millió forint önerőt is költöttek. Mint fogalmazott, egy város így tudja legjobban támogatni a kisgyermekes családokat, hogy olyan intézményeket hoz létre, ahova a szülők szívesen viszik a kicsiket. Emiatt egyébként hasonló felújítási program a bölcsődékben is zajlik.