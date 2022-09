Csökkenő tendenciát mutat Szegeden is a terhességmegszakítások száma, azonban még így is 591 abortusz volt tavaly az SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán. Németh Gábor, a klinika vezetője lapunknak elmondta, évről évre csökken országosan azoknak a száma, akik a terhességük megszakítását kérik, jól tükrözi ezt az, hogy míg 1990-ben 90 ezer abortusz történt hazákban, addig tavaly 21 ezer terhességmegszakítást végeztek el.

Mint ismert, szeptember 15-én életbe lépett az 1992-es magzati élet védelméről szóló törvény módosítása, miszerint az abortuszhoz ezentúl szükség lesz egy szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított leletre, amely bizonyítja, hogy az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen bemutatta az édesanyának.

Németh Gábor lapunknak ennek kapcsán azt mondta, a leleten eddig is fel kellett tüntetniük, hogy élő terhesség megszakítása történt, hiszen a családvédelmi szolgáltató ennek megfelelően állította ki a jegyzőkönyvet. Hozzátette, a vizsgálat során a nők eddig is láthatták a monitoron az embriót, valamint a szívhangot is hallhatták, tehát jelentős változás nem történt, a nők döntési joga változatlanul szabad maradt.

Megjegyezte, ő a szegedi klinikán azt rendelte el, hogy az ultrahangot követően a leletre ráírják, hogy a páciens konstatálta a magzat élő állapotát. A dokumentumból két példányt készítenek, mindkettőt alá kell írni a terhesség megszakítását kérőnek is, majd egyik példány az övé lesz, míg a másikat a klinika iktatja.

Hangsúlyozta, nem céljuk, hogy lelki sérülést okozzanak a nőknek. Hozzátette, bár a döntést a nők hozzák meg, de az orvosok a végrehajtók, akik egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben. Egyébként a professzor beszámolójából megtudtuk azt is, hogy a törvény szerint nem kötelezhető egyik orvos sem a terhesség megszakításának elvégzésére, erre pedig példa is van Szegeden, két szülész-nőgyógyász ugyanis nem végez ilyen beavatkozást, miután ezt kérelmezték a klinika vezetésénél.