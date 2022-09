Pénteken kezdődik a város legnagyobb rendezvénye, a Hagymafesztivál, amelynek a kedvéért lezárták a belváros nagy részét.

Már csak a sörpadokat kell elhelyezni a főút közepén, egyébként készen áll minden

mondta csütörtök délután a helyszínen Fekete Tibor, a Városgazdálkodás helyettes vezetője. Mint meggyőződtünk róla, valóban a helyükön vannak az elárusító bódék, a kézművesek padjai, a nagyszínpad és minden egyéb, ami szükséges az önfeledt fesztiválozáshoz.

Nagyon várom a rendezvényt, remélem sok régi és új vevőmmel találkozom majd

mondta a kitelepülő árusok egyike, Czeglédi Szilvia. Ő ékszereket szokott árulni. Most – újdonságként – ásványokból készült életfát is hoz, ami lakásdekorációra alkalmas.

A többiek nevében is mondhatom, hogy a Hagymafesztiválon jelen lenni nagy lehetőség, az éves árbevétel jelentős részét szokta hozni. Bízunk a jó időben is

tette hozzá.

A fesztivál ma délután 4 órakor az ünnepélyes zászlófelvonással indul a városháza előtt. Lesz lovas felvonulás, fellép a Maros Táncegyüttes. A hivatalos megnyitó 5-kor lesz a nagyszínpadon. A pénteki nap zenei kínálatában az R-Go és a The Garde szerepel, lesz diszkó és pótolják az augusztus 20-án elmaradt tűzijátékot. Szombaton többek között főzőversenyt, oldtimer-találkozót és mezőgazdasági gépbemutatót rendeznek, fellép az Overdream, a Zanzibár, a Carson Coma, illetve a Retróleum zenekar. Vasárnap a Hanovers and the Sober, Soltész Rezső, a Wox, Luigi, a Kozmix és a Margaret Island szórakoztatja a közönséget.