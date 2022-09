Szuper, csak nehéz

– mondja a most folyó terápiáról az apátfalvi Herczeg László. Ez azért nagy szó, mert a most 50 esztendős férfit 15 éve súlyos, agytörzset is érintő agyvérzés érte, és még legutóbbi látogatásunk alkalmával, öt évvel ezelőtt sem igazán tudott beszélni. Akkor megírtuk, három hónapig volt kómában, majd magatehetetlen fekvőbetegként, félév után került haza. Felesége, Herczegné Kóródi Anikó azóta is minden nap küzd érte: tornáztatja, újabb és újabb terápiákat szervez meg neki. Megdöbbentő, de ma már önállóan feláll a bordásfalnál a kerekesszékből, és ha kicsit még bizonytalanul is, de lépni is tud. Mozgatja a karját, az ujjait, beszédtudásából pedig olykor egész mondatokra is futja, bár szavai még mindig nehezen érthetők. Felesége úgy látja, erősödik az izomzata, fejlődik az agyműködése. Naponta két órát tornázik, mellé fejleszti az egyensúlyérzékét, a karmozgását.

A mosolygós, optimista férfiért annak idején az egész falu összefogott. A polgármester, Szekeres Ferenc az önkormányzat kocsiját is felajánlotta, hogy hozzák-vigyék a kezelésekre, de ezen kívül is segített sok mindenben. A mai napig szomszédok, ismerősök állítanak be egy-egy tálca süteménnyel, étellel-itallal, de van, aki pénzt is dob a postaládájukba – nem egyszer ismeretlenül. Anikó a sok-sok jó szándékú ember közül kiemelte Herczegné Jáksó Anitát, a helyi idősnapközi vezetőjét. 2017-ben olvasóink is nyújtottak lapunk alapítványán keresztül 200 ezer forint támogatást a rehabilitációhoz. Aki most szeretné segíteni a folytatást, az a Takarékbanknál vezetett, 56900123-50156993 számú számlán Herczegné Kóródi Anikó nevére küldhet támogatást a családnak. A pénzre szükség is van, hiszen ők ketten csak rokkantsági támogatásból, illetve ápolási díjból élnek.

Most László egy ARNI nevű, stroke-túlélők számára Angliában 20 éve kifejlesztett kezelésen vesz részt, amit Sóki Mátyásné ajánlott a figyelmükbe egy tévériport alapján. Ez egy testre szabott tréning, aminek a célja az önállóság újbóli elérése újratanulással. Eddig négy alkalommal járt náluk az alapítvány trénere, és már ilyen rövid idő alatt is sokat lendített László képességein.

Tudom, hogy nagy munka lesz, hosszú idő kell hozzá, de nagyon bízom abban, hogy Laci újra járni fog

– mondja Anikó lelkesen.