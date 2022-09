– Az országban a Mátra és Zalaegerszeg után ez a harmadik emlékhely. Az elhunyt motorosaink minden évben kapnak egy emléktáblát. Legutóbb Székkutas egykori polgármestere, Sajti Mihály neve került fel a kopjafára, aki idén hunyt el – mondta lapunknak Labádi Ernő, a Magyar Autóklub Dél-Alföldi Regionális Szervezet Balesetmegelőzési Bizottságának elnöke, országos küldött a szombati megemlékezésen, ahol megkoszorúzták az emlékművet. Azt is megtudtuk, vidékről is jönnek erre sokszor egykori motorosok hozzátartozói, hogy szerettükre emlékezve itt is elhelyezzenek egy csokor virágot, kis koszorút.

Az emlékhely közelében áll Kiss István neves lótenyésztő háza is. A motorosok mellett neki is emléket állítottak azzal, hogy kezdeményezésükre az önkormányzat idén nyáron Lóerők tereként nevezte el az emlékhelyet.

– A motoros szezon évnyitóján, április végén megtelik az emlékmű körüli terület motorosokkal. Olyankor több mint 100 főre főzünk. Jönnek Orosházától Szentesig. Korábban többször is adott helyt Székkutas a Dél-Alföldi Motoros Találkozóknak. Olyan évünk is volt, amikor 160 motoros érkezett a faluba. Vetélkedőket, versenyeket szerveztünk. Sajnos a pandémia, mint annyi más rendezvény elé, a motoros találkozók útjába is akadályt gördített. Reméljük, a jövőben újra lehet majd szervezni ilyen nagyszabású rendezvényeket – mondta Labádi Ernő.