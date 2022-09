Névtelenül kitölthető kérdőívben kérdeztük a kadétokat az első hetek tapasztalatairól, élményeiről. Mivel mindenki tét nélkül oszthatta meg velünk a jót és a rosszat is ezért felkészültünk arra, hogy a hetek óta tartó bezártság után (az első hat hétben az újoncok csak hétvégére mehetnek haza- a szerző) érkeznek panaszos szavak is. Ám az eredmény meglepő volt: az újoncok a vártnál sokkal gyorsabban és könnyebben fogadták a szabályokat. Többen is kiemelték, hogy azt hitték hosszabb idő kell, míg elfogadják a katonás fegyelmet, a kollégiumi életet. A többségében 14 éves fiatalok nagy része azonban hamar megtalálta egymással és az oktatókkal, a nevelőkkel a közös hangot, és már barátságok is szövődtek.

Igaz, a reggeli felkelés és a korai lefekvés vissza-visszatérő nehézség néhány friss kollégistának, de a kollégiumi elhelyezést, az új, frissen felújított körleteket, a tanárok, nevelők gondoskodását egyértelmű pozitívumként emelték ki.

Legjobb élményként a többség a békatábort emelte ki, amikor katonai járműveken utazhattak, vagy épp kipróbálhatták az airsoft fegyvereket.

A legnagyobb elismerés, amit a Kratochvil intézménye kaphat, hogy kivétel nélkül mindannyian ajánlanák a barátaiknak, családtagjaiknak a honvéd kollégiumokat. Sőt, volt köztük olyan, aki már rá is beszélte fiatalabb testvérét, hogy jövőre csatlakozzon hozzá.

(Via honvedelem.hu)