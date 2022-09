A játékos értékelés már működik az iskolánkban, mostanra egyre több osztályban vezetik be a pedagógusok. De más újítást is használunk, mint például a passzolás lehetősége: a tanulóink tanévente egyszer, három tantárgyból egy-egy jegyüket töröltethetik a témazárók kivételével, ezt a pedagógiai programunkban is rögzítettük. Ennek inkább gesztusértéke van, mert egy jegy nem számít igazán. De mindenkinek lehet rossz napja, azért miért büntessük meg a gyereket?