A kübekházi képviselő-testület nyáron döntött úgy, hogy oltótollakat vásárol, elkerülendő egy olyan tragédiát, mely az év elején történt a fővárosban. Egy 7 éves fiú halt meg akkor, miután egy budapesti iskolában mogyorót tartalmazó édességet evett és az súlyos allergiás tüneteket okozott nála. Kübekházán a felnőtt és a gyerek adrenalin-injekciókat az iskolában, óvodában, a szociális centrumban, a Kübecker Manufaktúrában és a polgármesteri hivatalban helyezték el, a 128 ezer forintos beruházás pedig már indokoltnak is bizonyult. A múlt héten ugyanis életet mentettek vele.

Fügét szedtem a kertemben, amikor rámarkoltam egy darázsra, ami azonnal megcsípett

– mondta Jámbor Ferenc. A 73 éves férfi eleinte nem tulajdonított ennek különösebb jelentőséget, mert soha nem volt allergiás semmire, de hamarosan elkezdett szédülni, bedagadt a keze és a torkában is egyre nagyobb szorítást érzett.

Átmentem a szomszédba, hogy adjanak valami gyógyszert. Kaptam is egy ampullát, de nem igazán segített. Közben a feleségem hívta a polgármesteri hivatalt, hogy hozzák az oltótollat

– idézte fel a történteket a férfi, akire ekkor már egyre ijedtebben néztek a körülötte lévők, mert az arca is kezdett lilás színt ölteni. Ő azonban azt mondja, nem ijedt meg.

Akkor jön a vég, amikor jön, nem csináltam ebből ügyet

– mosolygott.

Nem úgy a polgármester, akinél éppen vendég volt, amikor jött a hívás.

Őt is a kocsiba ültettem és rohantunk az oltótollal. Mivel még soha nem használtam ilyet, menet közben olvastam el, mint kell vele csinálni

– mesélte Molnár Róbert. Ő szúrta Ferenc combjába az adrenalin-injekciót, ami szinte azonnal látható segítséget jelentett.

A férfit végül mentő vitte Szegedre, ahol infúziót kapott.

Azt mondták, szerencsém volt, hogy volt a közelben oltótoll

– mesélte a nyugdíjas, aki két dologban biztos. Az egyik, hogy fügét már nem fog szedni, a másik pedig, hogy vásárol magának egy oltótollat, hogy kézközelben legyen a segítség, ha legközelebb is szükség lenne rá. Felajánlotta, hogy pótolja az önkormányzati készletet is, hiszen most egy hiányzik belőle „miatta", természetesen azonban ezt nem fogadták el tőle.