Itt állunk az egyetem főépületével szemben, a méltán neves Dugonics András piarista szerzetes és egyetemi tanár szobra mellett, ahol a szegedi városvezetés rosszul kivitelezett, összetákolt fejlesztéseinek egy újabb példája látható

– kezdte szerdai sajtótájékoztatóját Chovanecz Kata. A Fidesz szegedi önkormányzati képviselője szerint a Dugonics téren a kavicsos sétány mára balesetveszélyes lett.

A képviselő elmondta, hogy nem kell ahhoz nagyítóval ke­resni ezeket a hibákat, hogy az ember észrevegye őket. Fel­­hívta a figyelmet, hogy kisgyermekes családok közlekednek a sétányon babakocsival, vagy gyermekükkel sétálva, és fiatal egyetemisták kelnek át a sétányon esténként a sötétben, és idősek is sétálnak erre vagy tolják a biciklijüket.

A felelőtlenül itt hagyott kráterek miatt egy óvatlan pillanat, és megtörténhet a baj. És ezeknek a szaporodó krátereknek az ügye is jól mutatja a város hozzáállását a városi beruházásokhoz. Mintha csak el akarnák költeni a pénzt, de hogy mi és hogyan épül belőle, az már kevésbé érdekli őket. Vajon miért?

– tette fel a kérdést Chovanecz Kata.

A képviselő hozzátette, hogy már csaknem fél éve jelezte az önkormányzat felé, hogy a Dugonics téri kavicsos sétány burkolatán egyre jobban mé­lyülnek és szaporodnak a kráterek, azonban a városháza to­vábbra sem hajlandó tudomást venni ezekről.

Úgy kezelik ezt is, mint minden kellemetlen kérdést szoktak: nem felelnek. Erre fu­­totta a csaknem 2,5 milliárd forintból, amit a rekonstrukció­ra költöttek, amiről a polgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy valódi 21. századi belvárosi tér jön létre. Ha a város vezetésének ezt je­­­lenti a 21. század, mi nem kérünk belőle. Ez már a sokadik trehány munka, ami nemcsak csúnya, de balesetveszélyes is

– mondta a fideszes politikus.

A Dugonics tér és környékének felújítása még 2012-ben kezdődött. Ez a rekonstrukció a 2,25 milliárd forint értékű Biopolisz Park Egyetemi vá­­rosrész közterületei rehabilitációjának utolsó, 730 millió forintos eleme volt. Nemcsak a Dugonics tér újult meg, hanem a Somogyi, a Toldy, az Eötvös és az Apáthy utca, illetve az Árpád, illetve részben a Dóm tér is. A térszín alatti teljes közműrendszert rendbe tették, és természetesen a felszínt, a parkokat, a zöld felületeket is rendezték a város és az egyetem számára. Botka László polgármester akkor 2012 legnagyobb szegedi beruházásának nevezte az építkezést. Arról beszélt, hogy céljuk a történelmi szegedi belváros megőrzése az utókor számára, ennek szellemében újították föl korábban a Szent István teret, a Tisza Lajos körutat, az Anna-kút környékét, a Gutenberg és a Kelemen utcát is.